Перечислены потенциально опасные новогодние игрушки

Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, какие новогодние украшения могут быть опасны для здоровья. Его слова приводит газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на «Радио 1».

Эксперт отметил, что вещи, сделанные из пластика, не должны иметь резкого запаха.

«Пластик — потенциально опасный материал. Некачественное сырье или нарушение технологии часто приводят к высвобождению отравляющих веществ. В итоге ежегодно в новогодние праздники медики фиксируют случаи химических отравлений и сильнейших аллергических реакций».

Гирлянды также могут быть опасны, поэтому их следует покупать в специализированных магазинах. Нужно обязательно проверить, чтобы гирлянда не нагревалась и вилка держалась хорошо, а провода при этом должны быть достаточно плотными.