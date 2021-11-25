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Врач перечислил потенциально опасные новогодние игрушки

Стелла Шмель
34 минуты назад

Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, какие новогодние украшения могут быть опасны для здоровья. Его слова приводит газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на «Радио 1».

Перечислены потенциально опасные новогодние игрушки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметил, что вещи, сделанные из пластика, не должны иметь резкого запаха.

«Пластик — потенциально опасный материал. Некачественное сырье или нарушение технологии часто приводят к высвобождению отравляющих веществ. В итоге ежегодно в новогодние праздники медики фиксируют случаи химических отравлений и сильнейших аллергических реакций».

Гирлянды также могут быть опасны, поэтому их следует покупать в специализированных магазинах. Нужно обязательно проверить, чтобы гирлянда не нагревалась и вилка держалась хорошо, а провода при этом должны быть достаточно плотными.

Ранее мы писали про 5 мест, где можно весело и дешево отметить Новый год в России.

Дом и сад,Вечерняя Москва,
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