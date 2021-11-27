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Как отмыть ванну до блеска без усилий: инструкция

Мира Маркина
1 час назад

Даже при регулярном уходе на поверхности ванны могут появляться загрязнения. О том, как легко избавиться от них, читайте в материале "Рамблера".

Как отмыть ванну до блеска без усилий: инструкция
Фото: DepositphotosDepositphotos

Известковый налет, который чаще всего портит внешний вид ванной, легко исчезает под воздействием кислот.

1. Уксус или лимонная кислота

Наполните ванну теплой водой и влейте в нее стакан уксуса или всыпьте пакетик лимонной кислоты. Оставьте на 3-4 часа, а затем спустите воду, тщательно промойте поверхность и протрите сухой тряпкой.

2. Сода

Половину пачки соды разведите водой так, чтобы получилась кашица и нанесите ее на стенки ванной, предварительно ополоснув ее. Оставьте на час. Затем 200 г лимонной кислоты растворите в небольшом количестве воды и губкой нанесите на стенки ванны. Лимонная кислота вступит в реакцию с содой и вы без труда смоете с ванны даже въевшуюся грязь. После этого сполосните ванну водой.

3. Хлорка

Наверно, наименее энергозатратный способ, позволяющий придать ванне ослепительную белизну и продезинфицировать ее.

Наполните ванну холодной водой и влейте в нее бутылку "Белизны". Оставьте на ночь. Утром останется только спустить воду и ополоснуть ванну.

Бонус: как очистить ванну от плесени

Плесень удалить значительно сложнее, но попытаться это сделать можно. Для этого вам понадобится растворить 2 чайные ложки масла чайного дерева в 0,5 литра воды и обработать полученным раствором из пульверизатора пораженные плесенью места. Грибок под воздействием раствора вскоре должен погибнуть.

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