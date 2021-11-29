Почему ночью жители хрущевок слышат странные звуки

И сейчас на просторах постсоветского пространства можно увидеть немало хрущевок, в которых продолжают жить люди. Многие из них по ночам просыпаются от странных звуков: словно на пол упал металлический шарик, который затем будто бы начинает кататься по полу. Причем иногда кажется, что соседи, живущие этажом выше, решили сыграть в боулинг всей семьей.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В интернете немало форумов, на которых люди обсуждают этот странный феномен, делятся подробностями. Например, в соцсети «ВКонтакте» даже была специальная группа для всех, столкнувшихся с данной проблемой.

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Вот один пользователь написал: «Катаются и у меня, но только дома. Больше нигде не слышал ни у кого. Считаю только что у совковых строителей было что-то типа флешмоба и они в потолочные плиты в отверстия клали шарики — а дом то гуляет немного, вот они туду-сюда и катаются». (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские).

Другой человек поделился с участниками группы: «У меня впервые случилось это недавно. Мы живем в панельном пятиэтажном доме, на последнем этаже, и буквально неделю назад отчетливо слышались звуки перекатывающегося шарика по чердаку».

«Присоединяюсь к Вам). Недавно переехали, панельная хрущевка, 5 этажей. А если такие звуки есть, их все соседи слышат, или могут быть локально несколько квартир? У меня никто не сознается...».

Так, большинство жителей панельных пятиэтажных домов жалуются именно на звук катающихся шариков, хотя некоторые утверждают, что они слышат, как соседи сверху регулярно волочат по полу мебель, рассыпают бисер, поднимают и бросают гантели, штанги. Порой эти странные звуки похожи на жужжание электробритвы или удары молотка.

Разумеется, если бы речь шла об одном или нескольких таких случаях, то можно было бы пожаловаться на людей, проживающих сверху, но подобные проблемы беспокоят людей регулярно. Причем часто весь дом «грешит» на соседей. А люди, поселившиеся на верхнем этаже, тоже слышат эти странные звуки. Хотя над ними никто не живет, и катать металлические шарики там просто некому.

Разобраться в причине этой проблемы взялся профессор Белорусского государственного университета, доктор физико-математических наук Андрей Новицкий. Учёный перечислил сразу три версии возникновения звука, который беспокоит по ночам многих людей.

Разница дневных и ночных температур

В железобетонных плитах межэтажных перекрытий совсем чуть-чуть деформируются пруты арматуры. Это и создает звук. Причиной данного явления, скорее всего, являются перепады температуры воздуха, случающиеся днем и ночью.

Другими словами, во всем виноваты железные пруты, которые нагреваясь, слегка изгибаются. А затем, когда становится прохладнее, металл возвращается в свое первоначальное состояние, царапая бетонную поверхность плиты изнутри.

Звук слышится сверху, поскольку на полу имеется какая-никакая звукоизоляция. Хотя бы линолеум, ковер или палас. На потолке, как правило, ничего подобного не бывает, поэтому люди чаще всего подозревают в пристрастии к боулингу соседей сверху.

Усадка дома

Строители прекрасно знают, что со временем любой дом дает так называемую «усадку». Постепенно стены здания слегка меняют свое изначальное положение и даже становятся ниже на миллиметр-два. Соответственно, и железная арматура, находящаяся внутри каждой плиты, чуть-чуть сдвигается.

Тихий звук меняющих свое положение металлических прутьев многократно усиливается под влиянием пустот, заполненных воздухом, которые имеются в каждой плите. Эти пустоты являются отличными проводниками акустических волн.

Повышенное напряжение