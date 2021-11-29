Несвежее молоко и другие хитрости китайской уборки

Китайские хозяйки во время уборки дома зачастую используют в качестве чистящих средств такие вещи, приспособить которые в таком качестве нам бы вряд ли когда-то пришло в голову. А между тем, способы китайской уборки весьма эффективны. Читайте о них в материале "Рамблера".

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Несвежее молоко для блеска

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Не стоит торопиться выбрасывать несвежее молоко, если оно еще не свернулось, но в пищу употреблять его уже опасно. С помощью него можно придать блеск лакированным и деревянным поверхностям. Надо просто смочить в молоке тряпочку, протереть поверхности, а затем пройтись по ним влажной салфеткой, чтобы исключить возможность появления запаха от молока.

Чай для деревянных поверхностей

С царапинами и пятнами на деревянных столешницах китайские хозяйки предпочитают бороться с помощью чая. Заваренным крепким напитком необходимо протереть поверхности чтобы придать им блеск, а также сделать пятна и царапины менее заметными: танины, содержащиеся в чае, изменяют их цвет.

Отбеливатель от плесени

В ванной комнате чаще всего плесень появляется и скапливается в тех местах, где была использована силиконовая затирка. Избавиться от нее может помочь обычный отбеливатель. Им необходимо смочить бумажные полотенца, оставить на пораженных плесенью участках на несколько часов, а затем убрать и хорошо промыть поверхность.

Лук для оконных стекол

Помыть окна так, чтобы они стали идеально чистыми, можно при помощи обыкновенной луковицы. Овощ надо разрезать пополам и протереть им грязные стекла. Кроме того, что окна станут чистыми, этот трюк еще и отпугнет от вашего жилища мух и других насекомых. Сразу после использования лука, пока его сок не успел высохнуть на стеклах, необходимо протереть их влажной тряпочкой.

Кондиционер для белья против пыли