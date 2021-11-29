Как почистить дома любое пальто и сэкономить на химчистке

Пальто – вещь ноская, потому что, прежде всего, универсальная. Именно поэтому оно так быстро загрязняется от пыли, грязи и пятен. Если каждый раз отдавать верхнюю одежду в химчистку, можно разориться, поэтому "Рамблер" расскажет, как почистить дома любое пальто.

Основные способы чистки пальто в домашних условиях:

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Сухая

Предполагает обработку изделия щеткой с мягким ворсом и применение различных средств в виде порошков или аэрозолей, предназначение которых – абсорбировать загрязнения без использования воды.

Влажная

Подразумевает использование воды и чистящих препаратов на отдельных участках, а также протирание всего изделия влажной губкой или щеткой. Кроме того, к этому виду чистки можно отнести обработку пальто паром с помощью утюга или парогенератора.

Стирка

Может проводиться вручную или в стиральной машине с применением порошковых либо гелеобразных средств. Подходит только для некоторых типов ткани.

Драповое пальто

Стирать полностью его категорически нельзя, изделию показана только сухая чистка. Прежде всего, стоит повесить изделие на вешалку и расправить. Обработку начинают с чистки щеткой – это удалит сухой мелкий мусор и пыль. После необходимо разложить пальто на горизонтальной поверхности и слегка посыпать его порошком, который собирают смоченной в воде губкой. После его следует хорошенько просушить и осторожно отгладить.

Твидовое пальто

Чтобы освежить цвет пальто, удалить с него пылинки и ворсинки, можно пройтись по ткани щеткой или пропылесосить. Если это не помогло, можно использовать мыльный раствор, как при очистке драпового пальто. Пальто из твида не рекомендуется стирать. Если стирка все-таки необходима, делается это исключительно руками в холодной воде, при температуре не выше тридцати градусов.

Кашемировое пальто

Пальто из кашемира легче всего освежить, постирав его в машине на деликатном режиме. Температура воды не должна быть выше 30 градусов. Перед стиркой обязательно следует отчистить все имеющиеся пятна. Важно использовать только специальные средства для стирки кашемира, а сушить изделие нужно в расправленном виде.

Шерстяное пальто