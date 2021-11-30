Все самое актуальное о дизайне: стартовала регистрация на SberDesign Conf

SberDesign Conf будет интересна самой широкой аудитории: как профессионалам в сфере дизайна, так и всем желающим, которые любят стильные продукты и сервисы и хотят узнать, как они создаются. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

Спикерами мультидисциплинарной SberDesign Conf станут ведущие российские и международные эксперты креативных индустрий, а также топ-менеджеры и специалисты Сбера и компаний экосистемы. Своим видением дизайна в ходе различных сессий конференции поделятся Владислав Крейнин , старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка ; Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, всемирно известный художник и промышленный дизайнер; Клим Шипенко , режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп», недавно вернувшийся из космоса; лауреат «Грэмми» Imanbek; известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов ; популярный дизайнер Карим Рашид; создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие эксперты национального и международного уровня.

Мы специально изучали, за что именно Сбер ценят клиенты, и определили, что один из самых быстрорастущих критериев нашего бренда — это Сбер как дизайнерская компания. Клиентам важно, чтобы продукты, которыми они пользуются, соответствовали всем трендам дизайна, были модными — и при этом органичными и удобными. Дизайн — как раз про это. Мы стремимся сформировать сообщество единомышленников, которые вместе с нами думают о том, куда будет развиваться дизайн как индустрия, и вовлечь в это сообщество как можно больше заинтересованных людей. Также задача конференции — дать доступ к уникальному, интересному контенту, который будет вдохновлять людей на следующий шаг — пойти в дизайн, развиваться в этой сфере