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2 часа назад

Все самое актуальное о дизайне: стартовала регистрация на SberDesign Conf

12 декабря Сбер проведёт свою первую цифровую конференцию по дизайну — SberDesign Conf. Она будет посвящена дизайну во всех его проявлениях и в максимально широком смысле слова: дизайну цифровых продуктов, физической среды, промышленному дизайну, дизайну с точки зрения психологии и восприятия различными типами мышления, архитектурному, музыкальному дизайну и многим другим направлениям.

SberDesign Conf будет интересна самой широкой аудитории: как профессионалам в сфере дизайна, так и всем желающим, которые любят стильные продукты и сервисы и хотят узнать, как они создаются. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

Видео дня

Спикерами мультидисциплинарной SberDesign Conf станут ведущие российские и международные эксперты креативных индустрий, а также топ-менеджеры и специалисты Сбера и компаний экосистемы. Своим видением дизайна в ходе различных сессий конференции поделятся Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка; Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, всемирно известный художник и промышленный дизайнер; Клим Шипенко, режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп», недавно вернувшийся из космоса; лауреат «Грэмми» Imanbek; известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов; популярный дизайнер Карим Рашид; создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие эксперты национального и международного уровня.

Мы специально изучали, за что именно Сбер ценят клиенты, и определили, что один из самых быстрорастущих критериев нашего бренда — это Сбер как дизайнерская компания. Клиентам важно, чтобы продукты, которыми они пользуются, соответствовали всем трендам дизайна, были модными — и при этом органичными и удобными. Дизайн — как раз про это. Мы стремимся сформировать сообщество единомышленников, которые вместе с нами думают о том, куда будет развиваться дизайн как индустрия, и вовлечь в это сообщество как можно больше заинтересованных людей. Также задача конференции — дать доступ к уникальному, интересному контенту, который будет вдохновлять людей на следующий шаг — пойти в дизайн, развиваться в этой сфере

Владислав Крейнин

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка

Конференция будет состоять из 15 панельных сессий:

1) «Дизайн всего» (открывающая сессия);

2) Digital Avatar (цифровой аватар);

3) «Продуктовый дизайн»;

4) CGI (computer-generated imagery);

5) CX/UX research (исследование клиентского опыта);

6) VR (virtual reality, виртуальная реальность);

7) «Шрифтовой дизайн»;

8) «Архитектура»;

9) «Дизайн-системы»;

10) «Дизайн-менеджмент»;

11) «Звуковой дизайн»;

12) «История дизайна»;

13) «Коммуникационный дизайн»;

14) Fashion (мода);

15) «Промышленный дизайн».

Дом и сад,Якоб Нильсен,Клим Шипенко,Владислав Крейнин,Тимур Бекмамбетов,Сбербанк России,
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