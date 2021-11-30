Что делать, если вы разбили товар в магазине

Имеют ли право сотрудники магазина требовать от покупателя оплатить разбитый товар и как действовать, если случилось попасть в такую ситуацию, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Облачный атлас" Кадр из фильма "Облачный атлас"

Сразу отметим: заставить вас оплатить порчу товара магазин имеет право лишь в судебном порядке, доказав, что вы нанесли ущерб умышленно.

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Покупатель виноват, если:

взял товар в руки и по неосторожности выронил его;

к порче товара привело поведение покупателя, недопустимое в магазине (драка, состояние алкогольного опьянения и т.п.);

намеренное причинение ущерба.

В перечисленных ситуациях возместить ущерб магазину придется в полном объеме, поскольку он причинен по вине покупателя.

В случае же вины магазина оплачивать разбитый товар покупателя заставить не могут.

Магазин виноват, если:

в магазине мокрый пол и покупатель испортил товар, поскользнувшись;

товар разбился, упав с ленты на кассе;

товар располагался на стеллаже неустойчиво;

проходы между стеллажами заставлены коробками и т.п.;

расстояние проходов между стеллажами не соответствует установленным нормам (не менее 1,4 м при торговой площади до 100 м2 , от 1,6 до 2 м для магазинов площадью от 100 до 400 м2, 2,5 м при торговой площади более 400м2 ).

Однако, несмотря на установленные нормы, иногда сотрудники магазинов пытаются превысить свои полномочия и, пользуясь незнанием покупателей своих прав, заставить оплатить разбитый товар.

Что делать, если вас вынуждают возместить ущерб, если это произошло не по вашей вине:

Сообщите представителям администрации, что вы не намерены оплачивать стоимость товара, и что они могут потребовать возмещения ущерба через суд. Требуйте жалобную книгу. В ней как можно подробнее следует описать подробности случившегося. Заручитесь поддержкой как минимум двух свидетелей произошедшего. Требуйте от администрации составления акта о порче товара, в котором отметьте все детали, способствующие возникновению этой ситуации: скользкий или мокрый пол, заставленные вещами или не соответствующие нормам проходы между стеллажами и т.п. А также укажите точное время, когда произошел инцидент (так будет проще найти записи с камер наблюдения магазина). Не давайте свой паспорт в руки представителям магазина, чтобы они не могли оставить его в залог. Если при составлении акта будут необходимы ваши паспортные данные, просто продиктуйте их. Хотя стоит помнить, что даже от этого вы можете отказаться: требовать документы могут только сотрудники полиции, но никак не охрана торговой точки. Оставьте свои контактные данные на случай, если администрация магазина все же решит подавать на вас в суд. Если охранник торговой точки не дает вам уйти даже после всех вышеперечисленных действий, напомните ему о том, что превышение служебных полномочий грозит ему весьма неприятными последствиями (до 7 лет лишения свободы согласно статье 203 УК РФ).

Вероятность того, что администрация магазина будет с вами судиться, откровенно говоря, мала. Вряд ли кто-то захочет подвергать торговую точку дополнительным внезапным проверкам, в ходе которых могут легко обнаружиться недочеты в работе магазина, а штрафы в этом случае намного превысят стоимость испорченного товара.