Как сэкономить на подготовке к Новому году

К Новому году лучше начинать готовиться заранее. И тогда последнюю неделю декабря удастся действительно насладиться предпраздничной атмосферой, а не бегать по магазинам, заниматься уборкой и еще 1000 и 1 неотложным делом, которые нужно завершить до боя курантов.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

О том, как распределить задачи и сэкономить на важных для новогодней ночи вещах, «Летидору» рассказала Екатерина Крайванова, сооснователь онлайн-сервиса аренды Next2U.ru (@next2u.ru ).

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Составляем списки

Список дел и покупок — это простой, но действительно эффективный лайфхак, который спасет от ненужных растрат перед праздником. Причем это касается как подарков, так и перечня еды к новогоднему столу. Важно заранее прописать сумму, которую вы готовы выделить под самое необходимое, а затем придерживаться списка. Это поможет избежать импульсивных покупок.

Планируем уборку с умом

Подготовка к любому празднику начинается с наведения порядка. Выбросить старое, очистить дом. Обычно это отнимает много сил и времени. Конечно, можно нанять клининг, но это дорого, да и не всем по душе, когда в квартире хозяйничают чужие люди. Есть более бюджетный способ навести дома лоск — запустить в квартиру роботов. Один пропылесосит пол, второй приведет в порядок окна. Если у вас нет этих гаджетов, не спешите их приобретать. Роботов можно взять в аренду.

Например, аренда робота-мойщика окон на сутки будет стоить от 900 рублей, а робота-пылесоса — от 400 рублей, цена зависит от модели и встроенных функций. Покупка даже самой дешевой модели обойдется не меньше чем в 10 тысяч рублей.

Выбираем самую экономную елку

Хорошая елка стоит дорого. Также вместе с елкой в дом приходят две проблемы — лень убрать и негде хранить. Здесь есть несколько выходов. Первый — вместо елки купить лапник. Он создаст праздничное настроение и не потребует больших финансовых затрат. Второй — аренда. Этот вариант подойдет, если вы задумываетесь о приобретении искусственного дерева. Аренда избавит вас от хлопот, связанным с хранением, а также послепраздничной уборкой: срок аренды ограничен, и хотите вы или нет, в назначенный день все равно придется снять с елки игрушки и вернуть ее владельцу.

Покупаем б/у украшения или делаем их своими руками

Что касается украшений, то здесь просто поле для фантазии. Вы можете устроить тематический Новый год, соответственно, и украшения подобрать в нужной стилистике. Совсем не обязательно бежать в магазин и покупать новые шары. Тема «Ретро» в последние годы в топе, поэтому можно достать старые стеклянные игрушки, сохранившиеся с детства. Если они уже утрачены или в доме маленькие дети, и вы боитесь, что они могут пораниться, тогда украшения можно сделать самостоятельно. Помните, как в детстве вырезали из бумаги гирлянды, снежинки и балерин, почему бы не повторить это снова?

Еще одна идея для самодельных украшений — имбирные пряники.Кроме этого, вместо привычных снежинок, мишуры и шаров, на елке хорошо смотрятся сухофрукты. Только не те, которые продаются в магазинах. В духовке можно высушить апельсиновые дольки, взять плотную бечевку и сделать из этого гирлянды. Красиво и необычно. А какой аромат! Кстати, про ароматы. Добавьте к засушенным апельсинам палочку корицы, разложите эти маленькие композиции в стеклянные вазочки и расставьте по дому. Атмосфера праздника гарантирована.

Берем в аренду платье или карнавальный костюм

Даже если вы проводите новогоднюю ночь дома, обязательно нужно нарядиться. Вечернее платье в пол или легкое коктейльное — все это тоже доступно в аренду. А если вечеринка тематическая, тогда для вас есть целый раздел с новогодними костюмами: одеться в стиле «Карнавальной ночи» или предстать сказочной волшебницей не составит труда. Если аренда не для вас, рекомендуем еще раз посмотреть на свой гардероб, возможно, там есть платье, про которое вы забыли. Докупите к нему аксессуары, и образ готов.

Ограничиваем количество блюд к столу

Рассчитайте, сколько будет человек, составьте меню заранее, акцент сделайте на легкие закуски и необычные салаты, лучше такие, которые не придется готовить весь день. Мы понимаем, что резать овощи на оливье под «Иронию судьбы» — это почти народная русская забава. Но давайте ограничимся только этим майонезным салатом, позаботимся о здоровье и фигуре. Для горячего и гарнира отлично подойдут мясо и овощи на гриле.

Придумываем развлекательную программу (настолки — отличный и бюджетный вариант!)

На часах 00:30. Новый год встретили, наелись. Спать? Ну уж нет! Праздник на то и праздник. Придумайте, как вы будете развлекать себя и своих гостей. Можно устроить домашний караоке-батл. Пожалуй, это единственная ночь в году, когда можно петь песни до 5 утра, и соседи не затаят на вас обиду. Или можно сесть за круглый стол с друзьями и сыграть в настольные игры. Преимущества аренды здесь в том, что вы можете не выбирать что-то одно и ограничивать свою развлекательную программу, а взять все и сразу. Например, аренда «Монополии» на сутки обойдется в 98 рублей, а «Activity» в 100 рублей. Если ребенок мечтал о приставке, а возможности купить сейчас ее нет, то можно также взять ее на несколько дней на прокат.