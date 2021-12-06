Что делать с шубой, чтобы она не испортилась в квартире

Моль — не единственный враг меховой реликвии каждого дамского гардероба. Ведь шуба в принципе довольно капризная вещь. «Рамблер» разобрался этом в вопросе.
Шкаф для шубы
В идеале это должен быть специальный меховой холодильник с температурой хранения до минус десяти градусов и уровнем влажности в 50%. При наличии средств владелицы шуб иногда доверяют их ранение специальным компаниям, но немногие могут позволить себе такое расточительство. Поэтому в обычном шкафу нужно соблюдать несколько условий.
- Во-первых, в шкафу должно быть просторно. Важно, чтобы к шубе не прислонялись другие вещи — мех нуждается в циркуляции воздуха.
- Во-вторых, шуба одинаково чувствительна как к сухости, так к влажности, поэтому рядом не должно быть ни радиаторов, ни ванной комнаты или кухни.
- В-третьих, шкаф нужно регулярно проветривать, лучше каждые два месяца. При этом под прямыми солнечными лучами мех теряет свой блеск, поэтому окно не должно находиться напротив гардероба.
- В-четвертых, нужна деревянная вешалка с плечиками, которые точно будут соответствовать размеру изделия, иначе шуба потеряет форму.
- Ну и наконец, прежде чем повесить шубку в шкаф, нужно снять пояс, украшения, освободить карманы, чтобы она не вытянулась, а пуговицы застегнуть.
Чехол для шубы
Целлофановый чехол или вакуумный пакет для шубы — это зло, он не позволит изделию дышать. Поэтому подходит чехол только из натуральной ткани — лучше всего из льна или хлопка. Прежде, чем использовать его по назначению, стоит проверить, линяет ли ткань. В этом случае светлый мех будет испорчен. Лучше всего подбирать чехол под цвет шубки.
Как спасти мех от моли
- Во-первых, стоит учитывать, что моль неравнодушна к шерстяным вещам, поэтому шуба не должна с ними соседствовать.
- Во-вторых, прежде чем отправить шубу в спячку, нужно позаботиться о профессиональной чистке — моль активно реагирует на грязные вещи.
- В-третьих, для защиты от моли лучше брать не аэрозоли, которые постепенно пропитывают мех, а таблетки или пластины.
Сколько живет шуба
Срок ее достойного существования зависит не только от соблюдения всех правил хранения, но и от разновидности меха. Самые нестойкие — шубы из белки или кролика, они живут три сезона. До десяти сезонов прослужит мех норки, песца, каракуля, ондатры или лисы. Двадцать сезонов продержится соболье или бобровое манто.