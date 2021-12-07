Россияне рассказали о худших подарках на Новый год

"Рамблер" провел исследование среди своей аудитории и выяснил, какие худшие подарки россияне получали в Новый год. Оказалось, что добрая традиция дарить косметику и средства гигиены не нравится многим.

Мнения опрошенных разделились. Больше всего участников (36%) заявили о том, что худшим новогодним подарком для них считают сувениры. На втором месте оказался довольно распространенный подарок в виде косметики и средств гигиены. О нем как о неприемлемом заявили 18% опрошенных. На третьем месте среди худших новогодних подарков оказались сладости. Их не любит в качестве подарка 15% россиян.

Еще 8% назвали худшим подарком посуду, а 6% заявили, что им не нравится получать в подарок одежды. Остальные 17% поделились тем, какие конкретно подарки в Новый год они не хотели бы получить. Самым популярным ответом оказалось то, что люди ничего не получали на Новый год. Также некоторые заявили о том, что важен не подарок, а человек, который его подарил. Так, отмечалось, что одним из худших подарков была книга, подаренная любимым человеком. Среди номинантов на плохие новогодние подарки оказались: часы, бритва, кухонные полотенца с новогодней символикой, шампанское, украшения и музыкальный диск.