Как уберечь зимнюю обувь от реагентов

Вместе с первым снегом улицы покрываются реагентами, которые в сочетании с грязью, влагой и морозом могут испортить обувь. Так, руководитель студии дизайна обуви Street Wave Галина Писталетка рассказала, как правильно ухаживать за своими ботинками, чтобы они прослужили несколько сезонов.

Фото: Passion.ru Passion.ru

По словам специалиста, сегодня существует множество средств по уходу за обувью, которые защищают от химикатов и влаги. Спреи и кремы можно подобрать даже для замши, передает телеканал «360».

В свою очередь, эксперты Роскачества порекомендовали по возращении домой сразу чистить ботинки или сапоги. Если они сделаны из замши или нубука, бесследно смыть реагенты водой не получится, лучше расчесать их креповой щеткой. Гладкую кожу можно очистить мягкой щеткой с низкощелочным мылом и смыть пену обычной водой, а для искусственной кожи подойдут любые средства, сообщил специалист по обувной косметике Денис Щапков.

После мытья необходимо просушить обувь при комнатной температуре, не используя нагревающие приборы (вкладные сушители, фены, батареи). А когда обувь насквозь мокрая, можно набить ее бумагой или газетой.

«Для ухода за обувью из гладкой натуральной кожи можно использовать воски, изготовленные на основе пчелиного, которые не только защищают обувь от влаги, но и обеспечивают мягкость и эластичность кожи, скрывают мелкие царапины, заполняют поры кожи, препятствуя проникновению в них влаги и грязи»,