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4 часа назад

У главы ставропольского ГИБДД нашли еще 21 объект недвижимости и шесть машин

У Алексея Сафонова, главы ГИБДД Ставропольского края, задержанного по подозрению в коррупции, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, передает РИА Новости.

У главы ставропольского ГИБДД нашли еще 21 объект недвижимости
Фото: stavregion.rustavregion.ru

«Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц», — сказал он.

По словам генпрокурора, в ближайшее время суд рассмотрит изъятие указанного имущества. Краснов также сообщил, что у ряда подчиненных Сафонова, которые проходят по его делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.

В июле Алексея Сафонова и ряд его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. Спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии. У главы ГИБДД, задержанного по подозрению в коррупции, нашли роскошный особняк с золотым унитазом, фресками на потолках, резными дверями, мраморной лестницей и хрустальными люстрами.

Дом и сад,Алексей Сафонов,Росгвардия,ГИБДД,МВД,
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