У главы ставропольского ГИБДД нашли еще 21 объект недвижимости

У Алексея Сафонова, главы ГИБДД Ставропольского края, задержанного по подозрению в коррупции, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, передает РИА Новости.

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«Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц», — сказал он.

По словам генпрокурора, в ближайшее время суд рассмотрит изъятие указанного имущества. Краснов также сообщил, что у ряда подчиненных Сафонова, которые проходят по его делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.