Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Большинство – 85% - российских игристых вин соответствует повышенному стандарту качества. Об этом говорится в исследовании Роскачества. Эксперты ведомства оценили 147 образцов игристых вин и российского шампанского. 84,35% из них поставлен балл от 78 и выше - из 100 максимальных. Роскачество просит Генпрокуратуру разобраться с поддельной сайрой В число лучших игристых вин, изготовленных по методу Шарма (используется вторичное брожение в нержавеющей емкости высокого давления акратофоре), попали в основном образцы из Краснодарского края (Таманский полуостров и Новороссийск), Крыма и Севастополя. В топ-20 вошли вина, произведенные в Дагестане и в долине Дона (Ростовская область), а также несколько образцов из других регионов Кубани (Крымск и Геленджик). Самое дешевое такое вин, изготовленное методом Шарма, было приобретено за 170 рублей, а наиболее дорогое - за 735 рублей. Как отмечает Роскачество, лучшее игристое вино в рейтинге обойдется покупателю в 445 рублей. Рейтинг напитков опубликован на сайте Роскачества. Ранее эксперты выяснили, что «новогодний набор» в ноябре в России подорожал на 19% в годовом выражении. В этом году набор традиционных новогодних товаров обойдется почти в 5 тысяч рублей.