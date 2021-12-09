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1 час назад

Что сделать, чтобы обувь не скользила на льду

Наименее энергозатратные способы подготовить свою обувь к прогулке по обледеневшим дорогам в материале “Рамблера”.

Что сделать, чтобы обувь не скользила на льду
Фото: DepositphotosDepositphotos

Эти советы пригодятся вам, если сделать что-то с обувью нужно буквально перед выходом на улицу.

Подбейте подошву войлоком

Весьма правильным будет вспомнить об “антигололедных” свойствах валенок. Эта обувь гораздо менее скользкая, нежели любая другая. Этим можно воспользоваться. Небольшой кусок войлока порежьте на небольшие полоски и “украсьте” ими подошву любимых ботинок. Гололедица, определенно, станет менее страшна.

Используйте наждачную бумагу

Этот очень простой совет способен облегчить жизнь на несколько дней. Просто натрите подошву зимней обуви наждачной бумагой и смело отправляйтесь покорять обледеневшие тротуары. Сцепление с поверхностью у подошвы обуви станет значительно лучше. Правда, стоит оговориться, что специально выискивать ледяные участки дороги все же не стоит. Мало ли что.

Наклейте на подошву лейкопластырь

Нарезанный на небольшие полоски и приклеенный к подошве обыкновенный матерчатый лейкопластырь может стать хорошим средством против скольжения. Правда, эффекта антискольжения хватит ненадолго: всего на два-три дня. Но заменить отклеившийся кусочек пластыря труда не составит.

Дом и сад,
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