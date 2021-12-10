Правда ли, что в России запретят остеклять балконы

В марте 2022 года вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями, а вместе с ними ответственность за незаконное остекление балконов и лоджий. "Рамблер" расскажет, так ли это на самом деле.

На самом деле пункта про остекление в правилах нет, несмотря на громкие заголовки в СМИ. Запрет на остекление относится к правилам переустройства и перепланировки. При этом самовольные перепланировки всегда требовали специального разрешения. В ином случае владельца квартиры ждал штраф.

Обычно строгие запреты распространяются на объекты культурного наследия. Но если это обычный дом, а ваш ремонт — не переустройство, не перепланировка и не изменение внешнего вида против местных правил благоустройства, никаких дополнительных ограничений нет. Обычные пластиковые окна на балконе многоквартирного дома ничего не нарушают и дополнительных разрешений не требуют.

Установленное остекление демонтировать не нужно, если оно установлено без нарушений, никому не мешает и не вредит конструкциям. Об этом в новых правилах нет ни слова.

Но если остекление выполнено с нарушениями (дом относится к культурному наследию, вы присоединили балкон к кухне, закрыли свет соседям), то жилье заставят привести в прежнее состояние и выпишут штраф. И неважно, балкон это или присоединение кухни к комнате.