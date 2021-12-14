Суперспособности зубной пасты: как использовать в быту

Зубная паста может не только защитить зубы от кариеса, но и решить много других проблем. О неочевидных, но весьма действенных способах использования зубной пасты рассказывает "Рамблер".

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Привести в порядок очки

Благодаря абразивам в зубной пасте линзы будут сиять и меньше подвергаться внешнему воздействию, что, безусловно, увеличит их срок службы. Немного пасты следует втереть в линзы мягкой тканью, а затем тщательно промыть их водой и хорошенько высушить.

Избавиться от зуда после укуса насекомых

Зубная паста оттягивает на себя токсичные вещества, которые вызывают жжение после того, как вас укусит, например, комар. Немного пасты надо нанести на место укуса, слегка втереть и оставить на некоторое время. Зуд быстро перестанет вас тревожить.

Почистить белую подошву обуви

При помощи зубной пасты можно легко вернуть потемневшей белой подошве кроссовок первозданный вид. Пасту необходимо хорошенько втереть в очищаемую поверхность, а затем смыть теплой водой.

Избавить зеркало в ванной от запотевания

Проблему с запотевшим после принятия душа зеркалом в ванной комнате можно решить, добавив немного зубной пасты в средство для очистки стекол. Или просто распылите средство на зеркало, добавьте немного зубной пасты и распределите по поверхности. После этого вымойте зеркало как обычно.

Почистить серебряные украшения

Потемневшее серебро станет выглядеть как новое после полировки зубной пастой. Нанести пасту можно прямо на старую зубную щетку и с помощью нее тщательно очистить все труднодоступные места на кольцах, серьгах и цепочках.

Избавиться от черных точек на лице

На тщательно очищенную кожу лица следует точечно нанести зубную пасту и оставить ее на проблемных зонах, пока не высохнет. Затем круговыми движениями при помощи смоченного в воде спонжа или ватного диска смыть пасту с лица.

Удалить с одежды следы от помады