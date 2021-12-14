Суперспособности зубной пасты: как использовать в быту

Зубная паста может не только защитить зубы от кариеса, но и решить много других проблем. О неочевидных, но весьма действенных способах использования зубной пасты рассказывает "Рамблер".
Благодаря абразивам в зубной пасте линзы будут сиять и меньше подвергаться внешнему воздействию, что, безусловно, увеличит их срок службы. Немного пасты следует втереть в линзы мягкой тканью, а затем тщательно промыть их водой и хорошенько высушить.
Зубная паста оттягивает на себя токсичные вещества, которые вызывают жжение после того, как вас укусит, например, комар. Немного пасты надо нанести на место укуса, слегка втереть и оставить на некоторое время. Зуд быстро перестанет вас тревожить.
При помощи зубной пасты можно легко вернуть потемневшей белой подошве кроссовок первозданный вид. Пасту необходимо хорошенько втереть в очищаемую поверхность, а затем смыть теплой водой.
Проблему с запотевшим после принятия душа зеркалом в ванной комнате можно решить, добавив немного зубной пасты в средство для очистки стекол. Или просто распылите средство на зеркало, добавьте немного зубной пасты и распределите по поверхности. После этого вымойте зеркало как обычно.
Потемневшее серебро станет выглядеть как новое после полировки зубной пастой. Нанести пасту можно прямо на старую зубную щетку и с помощью нее тщательно очистить все труднодоступные места на кольцах, серьгах и цепочках.
На тщательно очищенную кожу лица следует точечно нанести зубную пасту и оставить ее на проблемных зонах, пока не высохнет. Затем круговыми движениями при помощи смоченного в воде спонжа или ватного диска смыть пасту с лица.
Если, надевая футболку или блузку, вы испачкали воротничок помадой, на помощь придет зубная паста. Необходимо нанести ее на пятно, немного подождать, а затем удалить средство холодной водой.