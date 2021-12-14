Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+2° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
1 час назад

Ziggurat построит в Москве клубный дом VERNISSAGE

9 декабря на Большой Дмитровке по соседству с мировыми брендами открыл свой флагманский бутик продаж новый амбициозный девелопер – Ziggurat. Под руководством Владимира Ковалева, основателя одной из крупнейших проектных компаний России, создает беспрецедентные архитектурные решения совместно с архитектурным бюро GREN. На торжественной церемонии открытия состоялась презентация бренда и первого проекта компании – клубного дома премиум-класса VERNISSAGE.

Ziggurat построит в Москве клубный дом VERNISSAGE
Фото: Мир квартирМир квартир

Ziggurat пробуждает интерес и создает образ нового мышления для тех, кто стремится покорять новые вершины и окружать себя узким кругом людей, близких по духу. Показывает новые горизонты тем, кто испытал в жизни все. Он дает новый импульс и понимание, к чему еще можно стремиться.

Первый проект Ziggurat – VERNISSAGE, строящийся на территории района Замоскворечье в ЦАО. Клубный дом в стиле ар-деко состоит из 26 апартаментов премиум-класса с двухуровневым подземным паркингом, круглосуточным консьерж-сервисом, SPA-комплексом, тренажерным залом, энотекой и сигарной комнатой. На первом этаже разместится ресторан авторской кухни с доставкой еды в апартаменты.

Финансирование проекта осуществляет ПАО «Сбербанк». Генеральный проектировщик проекта – ГК «Олимпроект». Архитектурная концепция фасадов и дизайн интерьеров будет выполнена архитектурным бюро GREN. Подрядчиком по монолитным и отделочным работам выступит турецкая компания ADC.

Старт продаж проекта намечен на январь 2022 года. Полностью завершить строительство планируется в конце 2023 года.

Дом и сад,Владимир Ковалев,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители