Ziggurat построит в Москве клубный дом VERNISSAGE

9 декабря на Большой Дмитровке по соседству с мировыми брендами открыл свой флагманский бутик продаж новый амбициозный девелопер – Ziggurat. Под руководством Владимира Ковалева, основателя одной из крупнейших проектных компаний России, создает беспрецедентные архитектурные решения совместно с архитектурным бюро GREN. На торжественной церемонии открытия состоялась презентация бренда и первого проекта компании – клубного дома премиум-класса VERNISSAGE.

Фото: Мир квартир Мир квартир

Ziggurat пробуждает интерес и создает образ нового мышления для тех, кто стремится покорять новые вершины и окружать себя узким кругом людей, близких по духу. Показывает новые горизонты тем, кто испытал в жизни все. Он дает новый импульс и понимание, к чему еще можно стремиться.

Первый проект Ziggurat – VERNISSAGE, строящийся на территории района Замоскворечье в ЦАО. Клубный дом в стиле ар-деко состоит из 26 апартаментов премиум-класса с двухуровневым подземным паркингом, круглосуточным консьерж-сервисом, SPA-комплексом, тренажерным залом, энотекой и сигарной комнатой. На первом этаже разместится ресторан авторской кухни с доставкой еды в апартаменты.

Финансирование проекта осуществляет ПАО «Сбербанк». Генеральный проектировщик проекта – ГК «Олимпроект». Архитектурная концепция фасадов и дизайн интерьеров будет выполнена архитектурным бюро GREN. Подрядчиком по монолитным и отделочным работам выступит турецкая компания ADC.