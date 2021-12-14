Как сэкономить на продуктах для новогоднего стола

Если вы собираетесь принимать гостей на Новый год и накрывать на стол, то траты, которые вы планируете, могут вселить в вас страх. Однако для того, чтобы не бояться праздника и отложить деньги и на стол, и на подарки близким, существует несколько простых правил того, как организовывать праздник дома, чтобы не потратить много денег. В материале “Рамблера” - лайфхаки, которые помогут сэкономить на продуктах для новогоднего стола.

Фото: Рамблер Рамблер

Распланируйте покупки

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Идите в магазин за продуктами для стола с заранее составленным списком. Определите, чего и сколько вам точно нужно для новогоднего стола. Подумайте, сколько у вас всего будет человек, в зависимости от этого планируйте то, сколько порций салатов будете готовить. Можно поставить на стол тазик Оливье, а можно сделать несколько разнообразных салатов для того, чтобы каждый попробовал немного и наелся. Подумайте, ведь после Нового года у вас наверняка оставались продукты, которые никто не ел. Как правило, это закуски, - оливки, маслины, соленья и так далее. Их вообще можно исключить со стола. Поверьте, пропажи никто не заметит.

Проверяйте срок годности и не готовьте скоропортящиеся продукты

Всегда в магазине проверяйте срок годности продукта перед покупкой, и это касается не только подготовки к празднику. Однако найти просроченную колбасу в холодильнике, когда режете Оливье, гораздо обиднее, чем перед тем, как резать бутерброды к сериалу.

Не стоит готовить для новогоднего стола то, что быстро испортится. Например, не заправляйте сразу майонезом те салаты, где это возможно. Так они сохранят свой срок годности на несколько дней, вам не придется это выкидывать и вы сможете экономить на еде еще несколько первых дней праздников.

Не берите дорогие продукты

Ваши гости не обидятся, если вы не подадите на стол салат с креветками и авокадо, поэтому выбирайте блюда из более дешевых продуктов. Можно найти самые разнообразные блюда из дешевых продуктов, которыми вы не только сэкономите, но и удивите гостей необычным сочетанием продуктов и вкусов.

Используйте одни продукты для разных блюд

Вместо колбасы нарежьте в Оливье курциу, а другую ее часть подайте на горячее. Ту же картошку из салата можно подать на горячее. Купите фрукты для закусок и сделайте с ними десерт. Вариаций на эту тему можно придумать бесчисленное множество, все зависит только от ваших предпочтений и фантазии.

Разделите обязанности

Можно сэкономить себе время и деньги, если вы попросите гостей приготовить что-то к столу. Вы же празднуете не в одиночку, и это - как раз повод для того, чтобы обратиться за помощью к гостям. Попросите своих друзей что-нибудь приготовить к столу. Наверняка у них есть фирменные блюда, которые понравятся другим. У одних попросите закуски, у других - салаты, а у третьих - десерт. Так вы сэкономите собственное время, так как вам придется меньше готовить. Так и деньги, потому что не надо будет покупать дополнительные продукты.

Сравните цены в разных супермаркетах

Наверняка рядом с вашим домом есть несколько супермаркетов из разных сетей. В них может отличаться ценник на определенные товары. В одном может быть дешевле колбаса, в другом фрукты и овощи, а в третьем - алкоголь. Изучите предложения в разных магазинах, выпишите себе, куда и за чем идти. Также существует масса приложений, которые собирают все скидки и акции в магазинах. Так можно сэкономить большую часть денег.

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