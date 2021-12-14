5 способов сэкономить перед Новым годом

А вы уже купили подарки близким?

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Подготовка к новогодним праздникам всегда оборачивается незапланированными тратами. Однако в наших силах сохранить приличную сумму и потратить ее уже во время самих выходных на более приятные вещи в компании своей семьи и друзей. Мы подскажем несколько аффективных способов сэкономить, но при этом не продешевить.

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Составляем список

Нет ничего неприятнее, чем отправляться за покупками на голодный желудок и без списка — лишние траты обеспечены. Маркетологи всеми силами пытаются заставить нас купить вещи, которая, в общем-то, не нужна в данный момент, и редко кто может противиться этим уловкам. Шопинг без четкого списка грозит приобретением вещей, которые будут просто пылиться в шкафу или на полке. Потратьте несколько свободных часов на составление подробного списка, вы не пожалеете о затраченном времени.

Правильная упаковка

Большинство упаковочных материалов довольно опасны для окружающей среды, кроме того, яркая бумага и дополнительный декор могут влететь в копеечку, так как спрос не прекратит рост до конца месяца. Зачем такие жертвы? Наверняка у вас дома найдутся материалы, с помощью которых можно создать оригинальную упаковку, не навредив окружающей среде и своему карману. Просто проявите фантазию и старая газета, мотки шелковых лент, ждущие своего часа на полках, заиграют другими красками.

Готовим сами

Конечно, соблазн купить готовые блюда на праздничный стол, очень велик. Но, как вы знаете, цены даже на простые готовые салаты кусаются довольно больно. Да и кто знает, в каких условиях замешивался салат? Сегодня можно найти невероятное количество рецептов праздничных блюд, с которыми справится даже новичок у плиты. Ваши гости будут в восторге не только от разнообразия на столе, но и от ваших умений.

Не тяните до последнего

Многим кажется, что время еще есть, а это значит, докупить подарки еще успеем. Но нет. Магазины прекрасно знают, что большому количеству их покупателей некогда заниматься покупками сейчас, и в конце месяца вас могут ждать цены выше, чем сейчас. Разница довольно приличная — примерно несколько тысяч рублей. Выделите хотя бы один день на неделе, который вы сможете потратить на предновогодний шопинг.

Не стоит переплачивать брендам