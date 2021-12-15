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3 часа назад

Что подарить? Гаджеты, которые облегчат быт

Скоро праздники, самое время задумываться о подарках. Новые телефоны и игровые приставки люди обычно покупают себе сами, однако рынок гаджетов обновился во всех смыслах. Другу, маме или девушке будет приятно получить в подарок технику, которая облегчит их рутину. А "Рамблер" расскажет подробнее про умные гаджеты, которые могут стать отличным подарком.

Что подарить? Гаджеты, которые облегчат быт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мультиварка

Мультиварка помогает облегчить и ускорить приготовление блюд, причем как классических, так и многокомпонентных. Плюс мультиварки в том, что она готовит без участия человека, так как в нее встроены специальные программы по приготовлению, а таймер поможет сделать их к определенному часу. Вечером в чашу можно загрузить продукты, а утром вас будет ждать готовый завтрак.

Робот-пылесос

Пылесос сильно ускоряет уборку, особенно если дома есть домашние животные. Но многие модели занимают много места, поэтому хозяйкам полюбиилсь маленькие помощники в виде передвигающихся мини-пылесосов. Гаджет убирает дом самостоятельно, а еще выполняет влажную уборку.

Отпариватель

С помощью отправателя можно и рубашку погладить, и освежить пальто. Обычно с ними проще справиться даже тем, кто всеми фибрами души ненавидит глажку. К тому же, отпариватель не может испортить вещь. А если купить современную модель с разными насадками, то можно получить еще и пароочиститель в придачу.

Дом и сад,
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