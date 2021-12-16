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1 час назад

Спелеологи нашли таинственную пещеру при ремонте дороги в Крыму

В Крыму при строительстве дороги под Севастополем спелеологи нашли пещеру, которая, предположительно, использовалась солдатами во время Великой Отечественной войны. В гротах могли располагаться госпиталь и штабные помещения. Такого мнения придерживается спелеолог Анатолий Пряшников, который первым побывал в пещере. При этом пришлось использовать спецснаряжение.

Спелеологи нашли таинственную пещеру при ремонте дороги в Крыму
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Как рассказал специалист «Звезде», попасть в пещеру трудно, приходится подныривать, потому что имеется затопленным участок.

«Какая-то интересная фортификация: бетон, очень много мусора интересного», - раскрыл спелеолог, что скрывается в пещере.

Напомним, летом 2018 года при строительстве трассе «Таврида» возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма нашли пещеру с несколькими тоннами костей древних животных, живших на полуострове до наступления ледникового периода.

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