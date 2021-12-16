Спелеологи нашли таинственную пещеру при ремонте дороги в Крыму

В Крыму при строительстве дороги под Севастополем спелеологи нашли пещеру, которая, предположительно, использовалась солдатами во время Великой Отечественной войны. В гротах могли располагаться госпиталь и штабные помещения. Такого мнения придерживается спелеолог Анатолий Пряшников, который первым побывал в пещере. При этом пришлось использовать спецснаряжение.

Как рассказал специалист «Звезде», попасть в пещеру трудно, приходится подныривать, потому что имеется затопленным участок.

«Какая-то интересная фортификация: бетон, очень много мусора интересного», - раскрыл спелеолог, что скрывается в пещере.