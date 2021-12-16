Что дарить в последний момент: 15 идей новогодних подарков

До Нового года осталось две недели. Если вы еще не купили подарки коллегам, друзьям и близким, подсказка «Рамблера» — для вас.
Подписка на медиасервисы. Год подписки на любимый сервис музыки, просмотра сериалов, доставки или такси сильно упросит человеку жизнь.
Свечи. Смотреть на огонь — идеальное средство расслабления в предновогодней суете.
Носки. Творческим личностям — разноцветные, строгим — 20 пар в черном цвете. Абсолютно всем — теплые из шерсти. И не слушайте никого: носки — это всегда отличная идея.
Настольная игра. Лото, карты, «Монополия», «бродилка», «квест» — выбор игр для двоих или компании огромен.
Умная лампа. Преимущество гаджета — даже не то, что она умеет менять цвета, а то, что включить свет можно даже из кровати с телефона.
Пижама. Дарить, если вы точно уверены, какие цвета и фактуры любит ваш друг или коллега.
Набор бальзамов для губ. Подарок и для женщин, и для мужчин, и для детей — надо только выбрать аромат.
Набор чая или кофе. Или и чая, и кофе, в зависимости от предпочтений.
Еда со всего света. Понадобится подарочный пакет, а также полчаса в супермаркете в поисках продуктов одной страны — Италии, Франции, Японии.
Конструктор для приготовления любимого блюда. Принцип такой же, но теперь ищем ингредиенты для пиццы, тирамису или холодца. А упаковать все можно в удобную авоську!
Многоразовая кружка. Полезная и удобная вещь — одноразовые стаканчики только вредят природе.
Сертификат на массаж. То, что нужно всем и каждому — просто полежать часок на столе.
Маска для сна. И выспаться тоже стоит всем, а в темноте это получается лучше.
Переносная зарядка. Незаменимый аксессуар для смартфона в мороз.
Красивая игрушка на елку. Коллекционировать игрушки, добавляя по одной каждый год, — добрая традиция наших бабушек и дедушек.