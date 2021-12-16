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1 час назад

Что дарить в последний момент: 15 идей новогодних подарков

До Нового года осталось две недели. Если вы еще не купили подарки коллегам, друзьям и близким, подсказка «Рамблера» — для вас.

Что же купить в последний момент?
1/16 Что же купить в последний момент?
Фото: depositphotos.com
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Подписка на медиасервисы. Год подписки на любимый сервис музыки, фильмов и сериалов, доставки или такси сильно упросит человеку жизнь.
2/16 Подписка на медиасервисы. Год подписки на любимый сервис музыки, фильмов и сериалов, доставки или такси сильно упросит человеку жизнь.
Фото: depositphotos.com
Свечи. Смотреть на огонь — идеальное средство расслабления в предновогодней суете.
3/16 Свечи. Смотреть на огонь — идеальное средство расслабления в предновогодней суете.
Фото: depositphotos.com
Носки. Творческим личностям — разноцветные, строгим — 20 пар в черном цвете. Абсолютно всем — теплые из шерсти.
4/16 Носки. Творческим личностям — разноцветные, строгим — 20 пар в черном цвете. Абсолютно всем — теплые из шерсти.
Фото: depositphotos.com
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Настольная игра. Лото, карты, «Монополия», «бродилка», «квест» — выбор игр для двоих или компании огромен.
5/16 Настольная игра. Лото, карты, «Монополия», «бродилка», «квест» — выбор игр для двоих или компании огромен.
Фото: depositphotos.com
Умная лампа. Преимущество гаджета — даже не то, что она умеет менять цвета, а то, что включить свет можно с телефона, лежа в кровати.
6/16 Умная лампа. Преимущество гаджета — даже не то, что она умеет менять цвета, а то, что включить свет можно с телефона, лежа в кровати.
Фото: depositphotos.com
Пижама. Дарить, если вы точно уверены, какие цвета и фактуры любит ваш друг или коллега.
7/16 Пижама. Дарить, если вы точно уверены, какие цвета и фактуры любит ваш друг или коллега.
Фото: depositphotos.com
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Набор бальзамов для губ. Подарок и для женщин, и для мужчин, и для детей — надо только выбрать аромат.
8/16 Набор бальзамов для губ. Подарок и для женщин, и для мужчин, и для детей — надо только выбрать аромат.
Фото: depositphotos.com
Набор чая или кофе. Или и чая, и кофе, в зависимости от предпочтений.
9/16 Набор чая или кофе. Или и чая, и кофе, в зависимости от предпочтений.
Фото: depositphotos.com
Еда со всего света. Понадобится подарочный пакет и полчаса в супермаркете в поисках продуктов одной страны — Италии, Франции, Японии.
10/16 Еда со всего света. Понадобится подарочный пакет и полчаса в супермаркете в поисках продуктов одной страны — Италии, Франции, Японии.
Фото: depositphotos.com
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Конструктор для приготовления любимого блюда. Принцип такой же, но теперь ищем ингредиенты для пиццы, тирамису или холодца.
11/16 Конструктор для приготовления любимого блюда. Принцип такой же, но теперь ищем ингредиенты для пиццы, тирамису или холодца.
Фото: depositphotos.com
Многоразовая кружка. Полезная и удобная вещь — одноразовые стаканчики только вредят природе.
12/16 Многоразовая кружка. Полезная и удобная вещь — одноразовые стаканчики только вредят природе.
Фото: depositphotos.com
Сертификат на массаж. То, что нужно всем и каждому — просто полежать часок на столе.
13/16 Сертификат на массаж. То, что нужно всем и каждому — просто полежать часок на столе.
Фото: depositphotos.com
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Маска для сна. И выспаться тоже стоит всем, а в кромешной темноте это получается лучше.
14/16 Маска для сна. И выспаться тоже стоит всем, а в кромешной темноте это получается лучше.
Фото: depositphotos.com
Переносная зарядка. Незаменимый аксессуар для смартфона в мороз.
15/16 Переносная зарядка. Незаменимый аксессуар для смартфона в мороз.
Фото: depositphotos.com
Красивая игрушка на елку. Коллекционировать игрушки, добавляя по одной каждый год, — добрая традиция наших бабушек и дедушек.
16/16 Красивая игрушка на елку. Коллекционировать игрушки, добавляя по одной каждый год, — добрая традиция наших бабушек и дедушек.
Фото: depositphotos.com

Подписка на медиасервисы. Год подписки на любимый сервис музыки, просмотра сериалов, доставки или такси сильно упросит человеку жизнь.

Свечи. Смотреть на огонь — идеальное средство расслабления в предновогодней суете.

Носки. Творческим личностям — разноцветные, строгим — 20 пар в черном цвете. Абсолютно всем — теплые из шерсти. И не слушайте никого: носки — это всегда отличная идея.

Настольная игра. Лото, карты, «Монополия», «бродилка», «квест» — выбор игр для двоих или компании огромен.

Умная лампа. Преимущество гаджета — даже не то, что она умеет менять цвета, а то, что включить свет можно даже из кровати с телефона.

Пижама. Дарить, если вы точно уверены, какие цвета и фактуры любит ваш друг или коллега.

Набор бальзамов для губ. Подарок и для женщин, и для мужчин, и для детей — надо только выбрать аромат.

Набор чая или кофе. Или и чая, и кофе, в зависимости от предпочтений.

Еда со всего света. Понадобится подарочный пакет, а также полчаса в супермаркете в поисках продуктов одной страны — Италии, Франции, Японии.

Конструктор для приготовления любимого блюда. Принцип такой же, но теперь ищем ингредиенты для пиццы, тирамису или холодца. А упаковать все можно в удобную авоську!

Многоразовая кружка. Полезная и удобная вещь — одноразовые стаканчики только вредят природе.

Сертификат на массаж. То, что нужно всем и каждому — просто полежать часок на столе.

Маска для сна. И выспаться тоже стоит всем, а в темноте это получается лучше.

Переносная зарядка. Незаменимый аксессуар для смартфона в мороз.

Красивая игрушка на елку. Коллекционировать игрушки, добавляя по одной каждый год, — добрая традиция наших бабушек и дедушек.

Дом и сад,Фото,
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