5 игрушек, которые нельзя вешать на новогоднюю елку

Новогодняя елка должна быть не только красивой, но и безопасной. «Рамблер» собрал пять видов украшений, которым не место на праздничном дереве.

Тяжелые стеклянные шары

Под собственным весом игрушка упадет на пол и разобьется. Особенно опасно, если в доме есть питомец или маленький ребенок, который может уронить игрушки сам.

Альтернатива: шары из тонкого стекла или пластика. Другой вариант — крепить игрушки к твердым и прямым верхним веткам.

Свечи

Новогодняя ель в огоньках свечей выглядит красиво на фотографиях. В реальности повторять такое нельзя: открытый огонь рядом с деревом — источник потенциального возгорания.

Альтернатива: свечи со светодиодами. При покупке обязательно требуйте сертификат: «безопасные» свечи тоже могут быть некачественными.

Некачественная гирлянда

В дешевых изделиях стоят тонкие провода, которые быстро приходят в негодность. Плохая сборка + дешевые материалы электроприбора = вероятность короткого замыкания и пожара.

Альтернатива: хорошие гирлянды с сертификатом безопасности. Выключайте любое устройство, если чувствуете запах гари, жженого пластика, провода нагреваются, а лампочки нетипично мигают.

Сладости и еда

Питомец или ребенок дома могут съесть тайком красивую конфету вместе с оберткой. Да и шоколад лучше съесть с чаем, а не вешать на дерево.

Альтернатива: игрушки в виде сладостей.

Дешевые пластиковые игрушки

Краска на некачественных изделиях может легко слезать и вызывать аллергию.

Альтернатива: игрушки, купленные в хорошем магазине.

Как выбрать новогодние игрушки