Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+18° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
2 часа назад

5 игрушек, которые нельзя вешать на новогоднюю елку

Новогодняя елка должна быть не только красивой, но и безопасной. «Рамблер» собрал пять видов украшений, которым не место на праздничном дереве.

5 игрушек, которые нельзя вешать на новогоднюю елку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тяжелые стеклянные шары

Под собственным весом игрушка упадет на пол и разобьется. Особенно опасно, если в доме есть питомец или маленький ребенок, который может уронить игрушки сам.

Альтернатива: шары из тонкого стекла или пластика. Другой вариант — крепить игрушки к твердым и прямым верхним веткам.

Свечи

Новогодняя ель в огоньках свечей выглядит красиво на фотографиях. В реальности повторять такое нельзя: открытый огонь рядом с деревом — источник потенциального возгорания.

Альтернатива: свечи со светодиодами. При покупке обязательно требуйте сертификат: «безопасные» свечи тоже могут быть некачественными.

Некачественная гирлянда

В дешевых изделиях стоят тонкие провода, которые быстро приходят в негодность. Плохая сборка + дешевые материалы электроприбора = вероятность короткого замыкания и пожара.

Альтернатива: хорошие гирлянды с сертификатом безопасности. Выключайте любое устройство, если чувствуете запах гари, жженого пластика, провода нагреваются, а лампочки нетипично мигают.

Сладости и еда

Питомец или ребенок дома могут съесть тайком красивую конфету вместе с оберткой. Да и шоколад лучше съесть с чаем, а не вешать на дерево.

Альтернатива: игрушки в виде сладостей.

Дешевые пластиковые игрушки

Краска на некачественных изделиях может легко слезать и вызывать аллергию.

Альтернатива: игрушки, купленные в хорошем магазине.

Как выбрать новогодние игрушки

  • Проверить качество крепления. Веревка должна крепко держаться в игрушке;
  • Потрогать и понюхать игрушку. Краска не должна отпечатываться, не должно быть отталкивающего химического запаха.
  • Покупать гирлянды и фонарики с сертификатом безопасности. Его можно попросить у продавца;
  • Сходить в секонд-хенд или комиссионный магазин. Там можно найти много винтажных и красивых изделий, а не покупать новые.
Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители