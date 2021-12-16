5 игрушек, которые нельзя вешать на новогоднюю елку

Новогодняя елка должна быть не только красивой, но и безопасной. «Рамблер» собрал пять видов украшений, которым не место на праздничном дереве.
Под собственным весом игрушка упадет на пол и разобьется. Особенно опасно, если в доме есть питомец или маленький ребенок, который может уронить игрушки сам.
Альтернатива: шары из тонкого стекла или пластика. Другой вариант — крепить игрушки к твердым и прямым верхним веткам.
Новогодняя ель в огоньках свечей выглядит красиво на фотографиях. В реальности повторять такое нельзя: открытый огонь рядом с деревом — источник потенциального возгорания.
Альтернатива: свечи со светодиодами. При покупке обязательно требуйте сертификат: «безопасные» свечи тоже могут быть некачественными.
В дешевых изделиях стоят тонкие провода, которые быстро приходят в негодность. Плохая сборка + дешевые материалы электроприбора = вероятность короткого замыкания и пожара.
Альтернатива: хорошие гирлянды с сертификатом безопасности. Выключайте любое устройство, если чувствуете запах гари, жженого пластика, провода нагреваются, а лампочки нетипично мигают.
Питомец или ребенок дома могут съесть тайком красивую конфету вместе с оберткой. Да и шоколад лучше съесть с чаем, а не вешать на дерево.
Альтернатива: игрушки в виде сладостей.
Краска на некачественных изделиях может легко слезать и вызывать аллергию.
Альтернатива: игрушки, купленные в хорошем магазине.