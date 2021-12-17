10 самых бестолковых покупок перед Новым годом

В декабре даже в самых рациональных из нас вселяется дух безудержных трат и безотчетная тревога забыть что-то важное, остаться без праздника или оставить близких без подарка. Ситуацию усугубляют нарядные полки, бесконечная реклама и скидки, чаще всего мнимые.

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Какие нелепые и ненужные покупки мы совершаем, поддавшись эмоциям?

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Дежурные подарки «на всякий случай»

Соседка зашла накануне праздника с шариком и шоколадкой, а у вас ничего нет в ответ? Коллега позвонила и сообщила, что хочет заехать со штолленом , ну как не подарить что-то взамен? Подруга привезла подарок не только вам, но и ребенку? Не хочется выглядеть жадной на ее фоне! Чтобы не ударить в грязь лицом, мы покупаем дежурные сувениры, причем по принципу «недорого и универсально». Что-то выдающееся с таким посылом приобрести сложно: в ход идут кружки, простенький чай в новогодних упаковках, магниты с пожеланиями. Половина из них так и не находит адресата, поэтому приходится оставлять все добро себе. Гораздо осознаннее в ответ на внезапный подарок искренне поблагодарить дарителя, а если очень хочется, то потом поздравить с Рождеством.

Наборы для пряничных домиков

Немилосердная практика показывает: сломать хрупкие заготовки из имбирного теста (и довести детей до слез) легко, склеить – сложно, а есть готовый домик неудобно. Может быть, вернуться из мира Гензеля и Гретель и купить отдельно бутафорский домик и вкусное имбирное печенье?

Готовые наборы сладостей

Давайте взглянем правде в глаза: современные дети получают в новогодние праздники просто ударную дозу сахара и диатез в качестве комплимента от шефа. Не говоря уж о том, что половина конфет в таких наборах оставляет желать лучшего. Наверное, стоит поберечь от такой радости тех, кому мы искренне желаем здоровья в новом году.

Сувениры ручной работы

Накануне новогодних праздников вокруг, словно цветы весной, появляются рождественские ярмарки с джентльменским праздничным набором: керамика, авторские игрушки, елочные украшения, теплые носки, мед и варенье втридорога. Ответьте честно: если отвлечься от новогоднего настроения, что из этих вещей вам действительно нужно?

Упаковочный материал

У бумаги оригинальный дизайн, ленточка красиво переливается, бирка с именем адресата придает оттенок индивидуальности, все так. Но вся эта красота, так же как подарочные пакеты и коробки, ровно через минуту после вручения неэкологично оказывается в мусорном ведре . Если уж очень хочется упаковать подарок, можно обойтись обычной крафтовой бумагой или практичным шопером.

Посуда с праздничной символикой

Сахарница в форме Деда Мороза, менажница в виде елочки, салатник со снежинками... Перед тем, как купить очередную тарелку с оленями и чайник-санки, подумайте, что остальные 11 месяцев в году все это великолепие будет просто занимать место на кухне. Может, пары предметов для создания настроения достаточно?

Пиротехника

Хлопушки, фейерверки, бенгальские огни – лучший способ в прямом смысле спустить деньги на ветер. Кроме того, зажигать и запускать их во дворах по правилам запрещено. Со всех сторон нерациональная и сомнительная покупка!

Дешевые елочные игрушки

Красивая и стильная игрушка на елку может стоить целое состояние. Если же хочется просто освежить интерьер и порадовать глаз чем-то новеньким, недорогая птичка на прищепке или пластиковый снеговик кажется хорошей идеей. Да, глаза у феи смотрят в разные стороны, а с юбки сыпятся стразы, зато стоит копейки. Но главную свою функцию, создавать ощущение праздника, эти игрушки не выполняют.

Скоропортящиеся деликатесы

Как правило, даже новогодний стол, накрытый по минимуму, подразумевает количество еды, которой хватит на небольшой курортный город. И если конфеты или сырокопченую колбасу можно съесть, когда захочется, то кремовые торты, мясные рулеты или сырные нарезки будут стоять в холодильнике немым укором.

Колпачки Санты