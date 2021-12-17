По оценкам экспертов, средний срок службы матраса составляет восемь лет. Но фактический показатель может колебаться в зависимости от материала и качества изделия. "Рамблер" расскажет, что будет, если долго не менять матрас.

Срок службы матрасов

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На латексные матрасы предоставляется гарантия сроком от 20 до 25 лет, матрасы с эффектом памяти могут прослужить 10-15 лет. Гибридные матрасы нуждаются в замене через шесть лет, а водяные — через 5-10 лет.

Проблемы, возникающие от редкой смены матраса

Развитие болезней

Старые матрасы начинают провисать в той части, где сосредоточен вес. Это сулит нарушением сна, что приводит к проблемам со здоровьем, включая ожирение и болезни сердца.

Размножение клопов

Одно исследование показало, что именно в матрасах среди всех предметов домашнего обихода самая высокая концентрация пылевых клещей. Важно подчеркнуть, что эти насекомые очень быстро размножаются, поэтому вывести их катастрофически сложно.

Аллергические реакции

Плесень и насекомые, укрывшиеся в поролоне матраса, могут вызвать аллергию или усугубить симптомы астмы. Если внезапно симптомы аллергии усилились — это явный повод сменить матрас.

Как продлить срок службы матраса