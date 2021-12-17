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3 часа назад

Что будет, если долго не менять матрас

По оценкам экспертов, средний срок службы матраса составляет восемь лет. Но фактический показатель может колебаться в зависимости от материала и качества изделия. "Рамблер" расскажет, что будет, если долго не менять матрас.

Что будет, если долго не менять матрас
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Срок службы матрасов

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На латексные матрасы предоставляется гарантия сроком от 20 до 25 лет, матрасы с эффектом памяти могут прослужить 10-15 лет. Гибридные матрасы нуждаются в замене через шесть лет, а водяные — через 5-10 лет.

Проблемы, возникающие от редкой смены матраса

Развитие болезней

Старые матрасы начинают провисать в той части, где сосредоточен вес. Это сулит нарушением сна, что приводит к проблемам со здоровьем, включая ожирение и болезни сердца.

Размножение клопов

Одно исследование показало, что именно в матрасах среди всех предметов домашнего обихода самая высокая концентрация пылевых клещей. Важно подчеркнуть, что эти насекомые очень быстро размножаются, поэтому вывести их катастрофически сложно.

Аллергические реакции

Плесень и насекомые, укрывшиеся в поролоне матраса, могут вызвать аллергию или усугубить симптомы астмы. Если внезапно симптомы аллергии усилились — это явный повод сменить матрас.

Как продлить срок службы матраса

При неправильном обращении матрас приходит в негодность гораздо быстрее. Чтобы он долго не требовал обновления, нужно соблюдать несколько правил:
  • Используйте наматрасник. Выбирайте водонепроницаемую модель. Так вы не испачкаете матрас, если прольете что-нибудь, и уменьшите количество пыли и грязи.
  • Регулярно меняйте постельное белье. В идеале – каждую неделю. Простыни впитывают пот и кожное сало, в таких условиях очень быстро размножаются бактерии.
  • Не пускайте питомцев в кровать. Собаки и кошки оставляют на кровати шерсть, слюни и прочие выделения. В матрасе из-за этого активно размножаются бактерии и плесень.
  • Периодически переворачивайте матрас. В течение первых пары лет использования разумно менять положение матраса, чтобы сделать износ равномерным.
  • Не прыгайте на кровати. Пружинные и гибридные матрасы в состоянии вынести это, но активные и частые прыжки на кровати ослабляют ее основание.
  • Тщательно упаковывайте матрас при переезде, используя защитный пластиковый чехол. Не сворачивайте и не сгибайте его.
  • Не допускайте появления постельных клопов, избавиться от них вряд ли удастся, и матрас будет испорчен.
  • Регулярно проветривайте матрас. Выберите сухой солнечный день и выставите матрас на свежий воздух (балкон тоже подойдет).
  • Следуйте инструкциям по уходу. Производители лучше всего знают, как поддерживать матрас в хорошем состоянии, не пренебрегайте их советами.
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