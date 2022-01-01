5 правил, как сохранить бюджет в новогодние праздники

Новогодние праздники – отличный показатель того, насколько хорошо человек может вести свой домашний бюджет. Исторически сложилось так, что много денег уходит на подарки, поездки и праздничный стол. В итоге часто расходы превышают доходы. "Рамблер" расскажет, как сохранить бюджет в новогодние праздники.

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Планируйте покупки

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В любой магазин надо идти с составленным списком покупок. Во-первых, никогда не забудешь купить то, что нужно. Во-вторых, не сделаете ненужной покупки. Вы должны четко понимать, зачем идете в магазин и поддаваться на уловки маркетологов. Представьте себе, что человек без списка легко может приобрести до 80% лишних товаров. Во-вторых, планирование поможет сделать траты предсказуемыми и рассчитывать свой бюджет наперед. При таком подходе проще копить и откладывать на более значимые траты.

Покупайте осознанно

Перед тем, как совершить какую-то покупку, проанализируйте, для чего вы планируете это купить. Всегда ищите компромисс между ценой и качеством. Тогда праздничный стол не ляжет бременем на ваши финансы.

Заранее составленное меню позволит закупить все необходимое и не испытать стресса. Ибо она всегда знает, чем будет баловать своих родных, и всегда будет иметь все необходимое для этого.

Определяйте сумму на подарки

Новый год – традиционное время подарков. Очень хочется порадовать своих родных, друзей, возможно даже коллег по работе. Но и здесь важно действовать обдуманно, для начала определить комфортную сумму на подарки.

Затем составьте список тех, кому вы хотите сделать подарок. Определите приоритеты среди людей и распишите потенциальные подарки для них. Вероятно наиболее близким людям достанутся более ценные подарки, а кому-то будет достаточно жеста внимания. Недорогие сувениры сюрпризы можно оценить общей суммой.

Разберитесь с долгами

Лучший подарок самому себе на новый год – проснуться первого января без финансовых задолженностей. Если ваш бюджет позволяет расстаться с долгами, то лучше всего это сделать.

Даже если вы отдадите часть долга, это уже будет победой. Ведь в будущем году расквитаться с частью задолженности будет проще. Если вы взяли невыгодный кредит с большими процентами, изучите возможности рефинансирования. Если денег нет, попробуйте набросать список действий, которые помогут вам отдать долг.

Сделайте премиальную заначку

Если до этой поры вы не задумывались о рациональном ведении домашнего бюджета, то самое время ввести в свою жизнь некоторые полезные привычки. Очень много людей живут «от зарплаты до зарплаты» и то с трудом дотягивают до заветной даты.