Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
2 часа назад

Как определить некачественную елку на рынке и в магазине

Живые ели продают на городских базарах, в лесничестве и в магазине. Как определить с одного взгляда, что перед вами некачественная елка? Читайте ниже в материале «Рамблера».

Как определить некачественную елку на рынке и в магазине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ошибки при выборе

Покупка в первом попавшемся месте. На базарах часто встречаются елки, срубленные незаконно. Покупать у «черных» продавцов небезопасно для себя и плохо для природы. Выбирайте елки на елочных базарах, которые открываются в середине декабря. У продавца должен быть сертификат качества, который подтверждает, что дерево было выращено специально для сруба.

Ранняя покупка. Елка хорошо выглядит первые 10 дней. Потом хвоя начинает осыпаться, даже если дерево стоит в воде. Отложите приобретение ели до двадцатых чисел декабря. Тогда елка будет вас радовать зеленой и прочной хвоей до конца новогодних праздников.

Признаки некачественной елки

Тонкий ствол. Дерево должно быть без трещин, с плотной и ровной корой. Идеальный диметр для ели 1,5 метра — от 7 до 10 сантиметров.

Ломкие ветви. Сухие и ломкие ветви — признак, что с деревом плохо обращались при транспортировке. С гибких здоровых ветвей не упадут даже тяжелые игрушки.

Желтые и салатовые иголки. Хвоя должны быть насыщенного зеленого или, если дерево молодое, травянисто-зеленого цвета. Иголки должны отдавать восковым блеском и не падать с веток. Потрясите дерево: если на пол упало много хвои, выбирайте другое дерево.

Слабый запах. Исключение — пихта: у дерева самый ненасыщенный запах среди хвойных. Сомните в пальцах несколько иголок: пахнуть должно, как в детстве, сильным хвойным ароматом. Отсутствие запаха — признак, что ель срубили давно, и у вас она долго не простоит.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители