Как определить некачественную елку на рынке и в магазине

Живые ели продают на городских базарах, в лесничестве и в магазине. Как определить с одного взгляда, что перед вами некачественная елка? Читайте ниже в материале «Рамблера».

Ошибки при выборе

Покупка в первом попавшемся месте. На базарах часто встречаются елки, срубленные незаконно. Покупать у «черных» продавцов небезопасно для себя и плохо для природы. Выбирайте елки на елочных базарах, которые открываются в середине декабря. У продавца должен быть сертификат качества, который подтверждает, что дерево было выращено специально для сруба.

Ранняя покупка. Елка хорошо выглядит первые 10 дней. Потом хвоя начинает осыпаться, даже если дерево стоит в воде. Отложите приобретение ели до двадцатых чисел декабря. Тогда елка будет вас радовать зеленой и прочной хвоей до конца новогодних праздников.

Признаки некачественной елки

Тонкий ствол. Дерево должно быть без трещин, с плотной и ровной корой. Идеальный диметр для ели 1,5 метра — от 7 до 10 сантиметров.

Ломкие ветви. Сухие и ломкие ветви — признак, что с деревом плохо обращались при транспортировке. С гибких здоровых ветвей не упадут даже тяжелые игрушки.

Желтые и салатовые иголки. Хвоя должны быть насыщенного зеленого или, если дерево молодое, травянисто-зеленого цвета. Иголки должны отдавать восковым блеском и не падать с веток. Потрясите дерево: если на пол упало много хвои, выбирайте другое дерево.