В Удмуртии представили «Деревню будущего» с цифровыми сервисами и разработками Сбера

В Пихтовке Воткинского района Удмуртии 15 декабря состоялась презентация совместного проекта правительства региона и Сбера «Деревня будущего». «Деревня будущего» – это первое, абсолютно новое и уникальное пространство в России. В Пихтовке не только обновили всю инфраструктуру, но и оснастили пространство цифровыми сервисами и разработками Сбера. В селе находится крупный экспортер республики рыбхоз «Пихтовка». В населенном пункте построили, отремонтировали и оснастили оборудованием 13 социальных объектов, среди них школа, детский сад, стадион, дом культуры и цифровой ФАП. В селе отремонтировали дороги, мост, построили газораспределительные сети и провели скоростной интернет. Центральный объект около дома культуры – общественное пространство с арт-объектом в виде букв «Пихтовка». Фото: Сбер Изменения позволили сделать сельскую местность привлекательной и комфортной для людей, а агропромышленный бизнес – современным, технологичным и высокоэффективным. Важно подумать над тем, как сделать механизмы, которые позволят преобразовать таким образом жизнь всех деревень Удмуртии, а потом масштабировать этот опыт на всю Россию. В Пихтовке главным интересантом и инициатором изменений был бизнес. Наверное, нам необходимо везде искать предпринимателей, которые заинтересованы в преобразованиях, и помогать им Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка Реализовывать проект «Деревня будущего» в Пихтовке начали весной 2021 года. Жители населенного пункта сами сформировали список необходимых изменений. По их просьбе появился сервис СберМаркет (12+) по доставке продуктов и товаров из гипермаркетов Ижевска, пункт получения заказов СберМегаМаркет (12+) через постаматы СберЛогистики, а также услуга, позволяющая на кассе в сельском магазине снять наличные деньги с карты или оплатить услуги ЖКХ. В общей сложности реализовано более 15 цифровых сервисов Сбера. В Пихтовке обустроили новую детскую площадку, дорогу, тротуар, стадион, установили ограждения, цифровую остановку, декоративное и уличное освещение. Отремонтировали детский сад, школу, дом культуры. В каждый объект внедрили самые инновационные технологии. Фельдшерско-акушерский пункт Один из самых современных и цифровых объектов в Пихтовке стал фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Ранее старый ФАП находился в жилом доме, износ здания составлял более 40%, а медицинское учреждение обслуживало более 500 жителей села Пихтовка и деревни Осиновка. Цифровизация здравоохранения, несомненно, приводит к качественным изменениям оказания медицинской помощи и контролю здоровья. Безусловно, еще требуется усовершенствование законодательства, но я уверена, что накопленные статистические данные, позитивные отзывы врачей, жителей и руководства регионов позволят нам наращивать использование цифровых сервисов в здравоохранении, улучшать качество медицинских консультаций и запускать удобные и полезные сервисы Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка Новое здание построили за три месяца. Здесь пациент, пришедший на прием, с самого начала может почувствовать заботу о своем здоровье. В туалетах установлен ионизирующий кран и мыльница, которая измеряет температуру тела. Фото: Сбер Для упрощения выявления болезней в ФАПе появился дистанционный мониторинг состояния пациентов от СберЗдоровья. Система позволяет следить за показателями здоровья больных в реальном времени и вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром квалифицированных врачей. Фельдшеров освободили от лишнего заполнения медицинских документов при помощи сервиса Voice2Med. Это программа на основе искусственного интеллекта, преобразуя голос врача в текст, позволяет экономить 22% времени на заполнение документов, а точность программы на 98%. Благодаря этому все внимание врач направит на пациента и его здоровье. На рабочем месте врача много умных систем, которые облегчают работу. В самом ФАПе стоит система умный дом, которая позволяет экономить электроэнергию и полностью следить за состоянием здания. Все розетки, свет можно выключить с телефона. Установлены датчики температуры, воды Евгений Свинцов, сотрудник Воткинской районной больницы Еще применяется СберМедИИ, который определяет три наиболее вероятных диагноза из 265 групп болезней на основании жалоб пациента. В ФАПе используется алгоритм по расшифровке данных кардиограмм, который предоставляет возможность направить отснятую в пункте кардиограмму в Воткинскую городскую больницу и всего через несколько минут получить расшифровку ее результатов и решение по автоматическому заполнению протоколов УЗИ. Сейчас уже более 400 пациентов посетили новый ФАП. Мы пилотировали шесть продуктов от Сбера и уже приняли в работу СберЗдоровье. Сразу скажу – опыт с внедрением современного оборудования и технологий в Пихтовке удался. В следующем году мы подключим 24 тысячи пациентов к этому продукту Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка Все для пациента в ФАПе бесплатное. Еще в Пихтовке реализовали доставку в аптеку или близлежащий поселок широкого ассортимента лекарственных препаратов через сервис СБЕР ЕАПТЕКА (12+). Школа и детский сад В школе в Пихтовке отремонтировали помещения, ограждения по периметру и приобрели ученическую мебель. Школу подключили к СберКлассу для дополнительного углубленного изучения различных предметов. Здесь открыли агроклассы со следующими направлениями обучения: рыбоводство, растениеводство и сельскохозяйственное предпринимательство. В школьной библиотеке установили приставки SberBox. В образовательном учреждении теперь есть ноутбуки, для кабинета английского класса приобрели интерактивную панель, гарнитуру, комплект лего-конструктор, «Умная ферма». Для комфортного времяпровождения на переменах для детей оборудованы зоны коворкинга. Фото: Сбер Капитальный ремонт впервые провели в районном детском саду, который построили еще в 80-х годах. Здесь заменили окна, крышу, установили новое ограждение по периметру, перекрасили фасад здания в ярки цвета, заменили оборудование на прогулочных площадках, отремонтировали все помещения, оборудовали их новой мебелью, игрушками. Приобретены и установлены STEM-набор «Робомышь», интерактивная песочница «Домик», интерактивный дисплей, образовательная интегрированная система EduQuest (Эдуквест), цифровое пианино. С нового учебного года на базе обоих образовательных учреждений запустили проект ранней профориентации детей от 5 до 16 лет «От детского сада до ВУЗа». Дом культуры, магазин и остановка Сельский магазин превратился в мини-маркет. Здесь действует услуга, позволяющая на кассе снять наличные деньги с карты или оплатить услуги ЖКХ. Это очень удобная функция, которая позволит жителям посвятить время себе, семье, а не ездить постоянно в райцентр. Также в магазине установлен пункт получения интернет-заказов из маркетплейса СберМегаМаркет через постаматы СберЛогистики.. В доме культуры в Пихтовке также провели ремонт. Оборудовали читальный за библиотеки, установили сервисы Сбера – онлайн-кинотеатр Okko (18+) и аудиостриминг СберЗвук (12+), установили приставки SberBox. Еще построили «умную» остановку общественного транспорта. Здесь можно зарядить телефон, воспользоваться интернетом.