Безопасный праздник: чек-лист для хозяев домашних животных

Как не испортить празднование Нового года внеплановой поездкой к ветеринару? Обратите внимание на чек-лист “Рамблера”.

Опасности на кухне

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Используете консервы? Не забудьте убрать пустую банку, чтобы ваше животное не поранилось, пытаясь достать лакомый кусочек. Кстати о кусочках. Не нужно в качестве поощрения за что-либо (или из сердобольности) подкармливать питомца едой с общего стола. Жирная, соленая, жареная, острая и сладкая пища могут вызвать расстройство желудка или вовсе привести к летальному исходу. Большую опасность представляет темный шоколад, так как в нем содержится опасный для животных теобромин.

Позаботьтесь о вкусняшках заранее и купите в зоомагазине деликатесы, которыми питомец полакомится без последствий.

Елка и декор

Ветеринарные врачи считают, что хозяевам лучше сделать выбор в пользу живого новогоднего дерева, а не искусственного. В противном случае, если питомец попробует погрызть иголки, это чревато отравлением, травмой желудка или возникновением кишечной непроходимости.

Позаботьтесь о том, чтобы елка была надежно закреплена: собаки и кошки порой очень любят играть с этим предметом декора и могут нечаянно завалить дерево. В качестве украшений используйте преимущественно небьющиеся, мягкие игрушки крупного и среднего размера. Откажитесь от дождика и тонкой, нитеобразной мишуры. Например, коты, захватив языком кусочек такого украшения, не могут выплюнуть его – в силу особенностей строения языка. Попадая внутрь кишечника, “безобидный” дождик способен поранить его стенки, нанеся серьезный вред животному.

Обратите внимание! Первым симптомом попавшего в пасть или гортань инородного предмета будет навязчивая попытка кошки или собаки тереться мордой о поверхности и зуд. Осмотрите питомца. Если вы обнаружили, что из заднего прохода животного торчит блестящая нитка, не нужно тянуть за нее. Скорее звоните в ветклинику и отправляйтесь на прием. Тошнота, рвота после приема пищи или отказ животного от еды и воды – тоже тревожные симптомы.

Перед началом праздничных дней выясните, какие ветклиники будут работать (в том числе в новогоднюю ночь), и запишите их номера телефонов.

"Огоньки"

Даже если ваш питомец не интересуется проводами и электрикой в доме, еще не значит, что гирлянды можно оставлять без присмотра. Не оставляйте их включенными, когда покидаете дом. Серьезных травм в случае недосмотра поможет избежать использование низковольтовых гирлянд. Но ни одно красивое окошко в огоньках не стоит жизни животного.

Гости

Чтобы избежать недопонимания, сразу объясните гостям правила дома. В противном случае питомцев могут кормить и поить со стола, трогать против их воли. Или вовсе потерять: забытые открытыми двери, окна и балконы не раз становились этому причиной.

Со своей стороны вы можете обезопасить питомца – в идеале – отдельной комнатой, куда не будет доступа гостям. Не забудьте оставить там еду, воду, любимые игрушки, подстилку. Клетки с птицами, кроликами и грызунами, аквариумы и террариумы также следует убрать подальше (в том числе от окон) и завесить плотной тканью, которая снизит уровень шума как во время гуляний, так и с улицы.

Если избежать триггеров нельзя, посоветуйтесь с ветеринаром о приеме успокоительного накануне приезда гостей и в праздничные дни.

Фейерверк

Пожалуй, самый важный совет: не отпускайте собаку с поводка. Даже хлопок одиночной петарды может испугать животное. Не забудьте на всякий случай обзавестись жетоном-адресником и повесить его на ошейник.