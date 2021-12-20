Владельцы котов ждут декабрь с особенным трепетом. Все они знают, что отношения хвостатых с новогодними елками достаточно эмоциональные — кошки просто не могут пройти мимо наряженных деревьев.

1/9 Каких только оправданий не придумают! Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Во-первых, это красиво... Фото: Соцсети 3/9 Конфликт, который длится годами. Фото: Соцсети 4/9 Когда хозяева очень разочаровали. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Что не можешь победить, возглавь. Фото: Соцсети 6/9 Карта слабых мест каждой кошки. Фото: Соцсети 7/9 Каждый понимает эту боль. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Некоторые проблемы требуют отчаянных мер. Фото: Соцсети 9/9 Миссия должна быть выполнена. Фото: Соцсети

Кто-то однажды пришел с работы и увидел "побежденную" своим питомцем елку, уже лежащую на полу, а кто-то вздрагивает каждый раз, когда кот приближается к елке. Особо изобретательные хозяева предпочитают не нервничать и подвешивать елки к потолку или окружать их "заборчиком" — каждый борется с кошачьим хулиганством по-своему.