Владельцы котов ждут декабрь с особенным трепетом. Все они знают, что отношения хвостатых с новогодними елками достаточно эмоциональные — кошки просто не могут пройти мимо наряженных деревьев.
Кто-то однажды пришел с работы и увидел "побежденную" своим питомцем елку, уже лежащую на полу, а кто-то вздрагивает каждый раз, когда кот приближается к елке. Особо изобретательные хозяева предпочитают не нервничать и подвешивать елки к потолку или окружать их "заборчиком" — каждый борется с кошачьим хулиганством по-своему.
Конечно, соцсети уже заполнились шутками и мемами об отношениях хвостатых и ярких светящихся деревьев. Самые популярные из них — в подборке "Рамблера".