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2 часа назад

Коты против елок: соцсети шутят над вечным противостоянием

Владельцы котов ждут декабрь с особенным трепетом. Все они знают, что отношения хвостатых с новогодними елками достаточно эмоциональные — кошки просто не могут пройти мимо наряженных деревьев.

Каких только оправданий не придумают!
1/9 Каких только оправданий не придумают!
Фото: Соцсети
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Во-первых, это красиво...
2/9 Во-первых, это красиво...
Фото: Соцсети
Конфликт, который длится годами.
3/9 Конфликт, который длится годами.
Фото: Соцсети
Когда хозяева очень разочаровали.
4/9 Когда хозяева очень разочаровали.
Фото: Соцсети
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Что не можешь победить, возглавь.
5/9 Что не можешь победить, возглавь.
Фото: Соцсети
Карта слабых мест каждой кошки.
6/9 Карта слабых мест каждой кошки.
Фото: Соцсети
Каждый понимает эту боль.
7/9 Каждый понимает эту боль.
Фото: Соцсети
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Некоторые проблемы требуют отчаянных мер.
8/9 Некоторые проблемы требуют отчаянных мер.
Фото: Соцсети
Миссия должна быть выполнена.
9/9 Миссия должна быть выполнена.
Фото: Соцсети

Кто-то однажды пришел с работы и увидел "побежденную" своим питомцем елку, уже лежащую на полу, а кто-то вздрагивает каждый раз, когда кот приближается к елке. Особо изобретательные хозяева предпочитают не нервничать и подвешивать елки к потолку или окружать их "заборчиком" — каждый борется с кошачьим хулиганством по-своему.

Конечно, соцсети уже заполнились шутками и мемами об отношениях хвостатых и ярких светящихся деревьев. Самые популярные из них — в подборке "Рамблера".

Дом и сад,Фото,
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