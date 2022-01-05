Зачем добавлять влажную салфетку при стирке

Порой хозяйкам приходится потратить кучу времени, чтобы убрать мелкие ворсинки, пух и волосы, которые остались на одежде после стирки в стиральной машине. Но есть полезный лайфхак. Пользовательница Тик-Тока Анастасия (simanovasi) в одном из своих видео наглядно показала, как улучшить результат стирки (и сэкономить время!).

Чтобы лайфхак сработал, важно учесть еще несколько моментов.

Во-первых, влажная салфетка должна быть достаточно прочной, из гладкого материала. Если положить в барабан машины бумажный платочек, то он размокнет и растворится, чем добавит больше хлопот после стирки. Салфетки из ворсистого материала сведут эффект “магнита” к нулю и просто постираются. Попробуйте разорвать выбранную салфетку руками. Если это удается с трудом, то материал подходящий.