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55 минут назад

Зачем добавлять влажную салфетку при стирке

Порой хозяйкам приходится потратить кучу времени, чтобы убрать мелкие ворсинки, пух и волосы, которые остались на одежде после стирки в стиральной машине. Но есть полезный лайфхак. Пользовательница Тик-Тока Анастасия (simanovasi) в одном из своих видео наглядно показала, как улучшить результат стирки (и сэкономить время!).

Зачем добавлять влажную салфетку при стирке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы лайфхак сработал, важно учесть еще несколько моментов.

Во-первых, влажная салфетка должна быть достаточно прочной, из гладкого материала. Если положить в барабан машины бумажный платочек, то он размокнет и растворится, чем добавит больше хлопот после стирки. Салфетки из ворсистого материала сведут эффект “магнита” к нулю и просто постираются. Попробуйте разорвать выбранную салфетку руками. Если это удается с трудом, то материал подходящий.

Во-вторых, в стиральную машину следует класть не больше трех салфеток за раз. Количество зависит от объема вещей, которые предстоит привести в порядок. После стирки убедитесь, что платочек-помощник не запал внутрь барабана.

Дом и сад,
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