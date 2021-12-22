В стиле делового комфорта: в Самарской области появились необычные офисы банков

В таких офисах – просторные помещения. Можно расположиться в креслах или за столом просмотреть документы и подготовиться к деловой встрече. В зоне делового комфорта можно побывать, например, посетив новый офис Сбера на улице Вилоновской в Самаре. Одним из посетителей стала зампредседателя правительства Самарской области Наталья Катина. Она отметила: – Я здесь была неоднократно до того, как произошли такие изменения. Конечно, то, что я сейчас здесь увидела – здорово. Здесь можно посидеть с детьми, попить кофе, пообщаться, пока ожидаешь своей очереди. Время диктует новые требования: социальная дистанция, соблюдение мер предосторожности, здесь всё это учтено. Сюда хочется прийти и здесь хочется остаться. И не только просто офис, а умные технологии: банкоматы, напоминающие огромный смартфон, работают как по биометрии, так и по карте. Удобный способ выбирают сами клиенты. Есть еще одна технологическая новинка – умный дом. Обо всех возможностях экосистемы Сбера здесь можно узнать из первых уст. Так, управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин рассказал, что в этом офисе нет барьеров, и здесь предлагают в том числе и нефинансовые услуги. – Мы продолжаем реализацию программы переформатирования дополнительных офисов и предлагаем своим клиентам большой выбор не только банковских услуг, но и большое количество продуктов экосистемы. Постоянно совершенствуя качество обслуживания, Сбер делает пребывание в офисе банка еще более комфортным. Уверен, что жители Самары оценят по достоинству обновленные офисы, - сказал он. В Самарской области это уже третий офис Сбера подобного формата. За несколько лет планируется отформатировать в стиле делового комфорта всю сеть Сбера в регионе. фото: "Сбер"