3 совета: как продлить жизнь елке

Живая елка может быстро потерять привлекательный внешний вид, если за ней неправильно ухаживать. При правильном уходе елка может простоять не менее пяти недель и не начать осыпаться. "Рамблер" расскажет, как продлить жизнь елке.

Выбирайте свежее дерево

Дерево могло быть срублено за пару недель до того, как вы его купили, поэтому важно осмотреть дерево. У дерева, которое срубили давно, цвет иголок отличается от бледно-зеленых до бледно-оливковых.

Распознать давно срубленную елку можно по количеству опадающих игл. Достаточно провести по самой сухой части и посмотреть, сколько игл отвалилось. Если много — перед вами сухое дерево. А вот сказкам о том, что дерево "оживет" верить не стоит.

Питайте дерево

Не имеет значения, какой именно срез на елке вы сделаете, главное сделать его. При срубании на срезе ствола образуется пленка из смолы, которая препятствует поглощению деревом влаги. Поэтому стоит попросить продавца срубить или спилить небольшую часть ствола. Это уберет образовавшуюся пленку и позволит дереву снова впитывать влагу уже дома. Если погрузить дерево в воду не выходит, придется повторить процедуру.

В первые 24 часа дерево может "выпить" более четырех литров воды. Если она вдруг закончилась за ночь, значит ствол снова придется срезать и вновь емкость водой. Так дерево будет постоянно получать питание и оставаться свежим.

Держите елку подальше от тепла

Любые источники тепла от радиаторов и каминов губительно влияют на дерево, высушивая его. Даже если у елки будет достаточное количество воды, иголки не будут успевать насыщаться влагой и начнут сохнуть. Это касается и прямых солнечных лучей, даже если речь идет о зимнем солнце.