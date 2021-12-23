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1 час назад

Продавщица раскрыла самый незаметный обман на рынке

Продавщица в магазине показала в своем TikTok самый незаметный обман на рынке, с помощью которого покупателей заставляют переплачивать. Как оказалось, для этого нужен всего лишь один целлофановый пакет.

Женщина пояснила, что продавцы кладут на весы пакет не для того, чтобы их не пачкать. На самом деле, с их помощью они могут обмануть покупателя и продать ему меньшее количество продукта, чем есть на самом деле. Когда человек поправляет пакет руками, он немного нажимает на весы, из-за чего цифра на них прибавляется.

Видео набрало больше 23 миллионов просмотров и стало вирусным. Пользователи социальной сети оказались в восторге от разоблачения.

"Самая добрая продавщица, которую я видела", "Только бы на вас не обозлились", "Главное честность", "Спасибо вам большое", "Вы хорошая женщина", "Теперь буду бдительнее", — восхитились комментаторы.

Дом и сад,Видео,
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