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1 час назад

Как защитить елку от кошки и отбить желание к ней приближаться

Владельцы котов ждут декабрь с особенным трепетом. Все они знают, что отношения хвостатых с новогодними елками достаточно эмоциональные — кошки просто не могут пройти мимо наряженных деревьев. Реальные способы спасти новогоднее дерево от кошачьего хулиганства — в материале "Рамблера".

Как защитить елку от кошки и отбить желание к ней приближаться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отпугнуть ароматом

Один из самых популярных и эффективных способов — отпугивание ароматом. Такой раствор будет безопасным для животного, но не даст ему приблизиться к елке, вместе с тем создав новогоднюю атмосферу.

Сделать такой раствор можно самостоятельно. Для этого понадобится 50 мл обычной воды, несколько капель эфирных масел лимона, лаванды, апельсина и любой удобный распылитель. Воду, смешанную с маслами, нужно периодически распылять на дерево и игрушки. Чаще всего, коты не подойдут к елке, потому что она источает неприятные для них цитрусовые ароматы.

Другие методы

Чтобы уменьшить риск схватки кота с елкой, можно использовать советы экспертов:

  • Можно распылить немного спрея с цитронеллой вокруг основания елки или на сосновые шишки. Кошка к ним не приблизится
  • Под елку можно поместить и апельсиновые корочки, чтобы отбить у кошки охоту подходить к новогоднему дереву;
  • Как репеллент можно использовать яблочный уксус;
  • Идеальное место для елки — угол комнаты;
  • Ствол елки нужно закрепить на большой и устойчивой подставке;
  • Не устанавливать елку близко к шкафам и полкам, так как коты используют их для легкого доступа к игрушкам;
  • Ставить маленькую елочку на тумбу, комод или стол не стоит — оттуда она упадет еще быстрее;
  • Поставьте рядом с елкой пылесос, если кот его боится. Это отобьет у питомца желание приближаться к елке;
  • Можно попробовать уложить под елкой листы фольги — их шуршание при прикосновении отпугнет кота.
Дом и сад,
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