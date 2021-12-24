Как защитить елку от кошки и отбить желание к ней приближаться

Владельцы котов ждут декабрь с особенным трепетом. Все они знают, что отношения хвостатых с новогодними елками достаточно эмоциональные — кошки просто не могут пройти мимо наряженных деревьев. Реальные способы спасти новогоднее дерево от кошачьего хулиганства — в материале "Рамблера".
Один из самых популярных и эффективных способов — отпугивание ароматом. Такой раствор будет безопасным для животного, но не даст ему приблизиться к елке, вместе с тем создав новогоднюю атмосферу.
Сделать такой раствор можно самостоятельно. Для этого понадобится 50 мл обычной воды, несколько капель эфирных масел лимона, лаванды, апельсина и любой удобный распылитель. Воду, смешанную с маслами, нужно периодически распылять на дерево и игрушки. Чаще всего, коты не подойдут к елке, потому что она источает неприятные для них цитрусовые ароматы.
Чтобы уменьшить риск схватки кота с елкой, можно использовать советы экспертов: