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2 часа назад

Запретный список: 3 подарка, которые нельзя дарить на Новый год

Какие сюрпризы на Новый год лучше никогда и никому не делать.

3 подарка, которые нельзя дарить на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дешевые косметические наборы с сильным запахом

Сильные отдушки — обычно самые дешевые: они могут вызвать аллергию, зуд или головную боль. Да и никогда не узнаешь, нравится ли конкретно этому человеку мощный аромат роз или соснового леса.

Как заменить. Во-первых, покупать средства без сильного химического запаха. Понюхайте средство, приоткрыв крышку изделия, или попросите пробник. Во-вторых, уточнить у человека, какой аромат ему по душе и в каких объемах. Даже любимые духи будут не в радость, если крем для рук, лосьон для тела и туалетная вода с таким же ароматом. Совет для практичных — дарите сертификат в косметический магазин.

Что-то или кто-то живой

Начиная от комнатных растений и заканчивая щенками. Живое существо — это не подарок, а груз ответственности. Человек, который к ней не готов, не станет хорошим хозяином, а пострадает при этом растение или питомец.

Как заменить. Всегда, всегда, всегда уточнять у человека, нужен ли ему живой подарок и какой. С цветами все обстоит проще: скинуть фото и спросить, нравится ли. Щенков, котят, игуан и рыбок нужно выбирать лично, особенно если покупаете питомца ребенку. Важна не только внешность, но и характер.

Предметы для кухни и уборки

Исключение: получатель искренне фанатеет от готовки. Умной шваброй или антипригарной сковородой вы поддержите хобби, и это замечательно. В иных случаях кастрюли, тряпки и прочие предметы быта не нужны. Они и так есть дома у каждого. Плюс каждый знает, какие текстуры и функции пригодятся в его пространстве. А лишнее только займет пространство в и так небольших российских кухнях.

Как заменить. Первый вариант — что-то экзотичное: квадратная кастрюля для японского омлета, вафельница в виде сердца, набор для варки кофе на песке. Второй — сертификат в магазин товаров для дома.

Дом и сад,
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