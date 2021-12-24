Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+6° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
21 минуту назад

Названы способы, как уберечь новогоднюю елку от кота

В британской благотворительной организации Cats Protection рассказали, как можно уберечь новогоднюю елку от кота. Об этом пишет The Independent.

Названы способы, как уберечь новогоднюю елку от кота
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты предлагают выбрать небольшую ель и установить ее в углу, чтобы при этом рядом не было полок, шкафов, тумбочек и других предметов интерьера, с помощью которых кот смог бы прыгнуть на декорацию. Также следует зафиксировать и утяжелить основание елки замаскированными под сугробы мешками с керамзитом.

Специалисты советуют пару дней не украшать дерево после установки, чтобы животное к нему привыкло, и тогда в украшенном виде, скорее всего, конструкция перестанет его интересовать.

Также рекомендуется выбирать матовые пластиковые елочные игрушки, и крепить их таким образом, чтобы они не раскачивались. Провода гирлянд стоит спрятать, а от мишуры и дождика следует отказаться. Последнее нужно сделать не только для сохранности ели, но и для того, чтобы домашний питомец не отравился и не погиб от удушья.

Помимо прочего, отпугнуть кота от праздничного дерева может разложенная вокруг фольга или опрыскивание елки водой с парой капель эфирного масла цитрусовых.

Читайте также о самой оптимальной дозе мандаринов в сутки.

Дом и сад,The Independent,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители