Названы способы, как уберечь новогоднюю елку от кота

В британской благотворительной организации Cats Protection рассказали, как можно уберечь новогоднюю елку от кота. Об этом пишет The Independent.

Эксперты предлагают выбрать небольшую ель и установить ее в углу, чтобы при этом рядом не было полок, шкафов, тумбочек и других предметов интерьера, с помощью которых кот смог бы прыгнуть на декорацию. Также следует зафиксировать и утяжелить основание елки замаскированными под сугробы мешками с керамзитом.

Специалисты советуют пару дней не украшать дерево после установки, чтобы животное к нему привыкло, и тогда в украшенном виде, скорее всего, конструкция перестанет его интересовать.

Также рекомендуется выбирать матовые пластиковые елочные игрушки, и крепить их таким образом, чтобы они не раскачивались. Провода гирлянд стоит спрятать, а от мишуры и дождика следует отказаться. Последнее нужно сделать не только для сохранности ели, но и для того, чтобы домашний питомец не отравился и не погиб от удушья.

Помимо прочего, отпугнуть кота от праздничного дерева может разложенная вокруг фольга или опрыскивание елки водой с парой капель эфирного масла цитрусовых.