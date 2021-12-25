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2 часа назад

4 места в квартире, куда нельзя ставить елку

Живая, искусственная, большая или маленькая елка — центральный элемент новогоднего декора. Куда поставить дерево, чтобы оно не стало потенциальной опасностью?

4 места в квартире, куда нельзя ставить елку
Фото: РамблерРамблер

Перед окном и у входа

Дело не в том, что прохожие будут смотреть и завидовать. Широкие еловые ветви мешают проникновению солнечного света в квартиру. А его и так мало зимой.

Рядом с батареей или обогревателем

Только от тепла батареи дерево вряд ли загорится. Но рядом с источником тепла оно быстро потеряет привлекательный вид. Сухой воздух у батареи «высасывает» влагу из веток и иголок. Хвоя пожелтеет, и дерево отправится на свалку раньше положенного.

Рядом с камином, свечами и открытым огнем

Да, это живописно, но небезопасно. Непредвиденные квартирные пожары — плохая традиция, которая, к сожалению, повторяется каждый год. Установите елку минимум в двух метрах от источника огня и никогда не ставьте рядом свечи даже в подсвечниках.

Рядом с вентиляцией

Ничего не должно загораживать вентиляционные отверстия: любые препятствия мешают эффективной циркуляции воздуха в доме. Кроме того, хвоя и мелкие частички пластика могут стать причиной пожара, попав в отверстия.

Где ставить елку безопасно

Вдали от шкафов и стенок. Чтобы мебель не упала на дерево или с полки на нее не запрыгнул кот.

В самом «непопулярном» углу. Дерево не должно мешать свободному движению по квартире.

Дом и сад,
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