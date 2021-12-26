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3 часа назад

Названы пять самых грязных вещей в доме

Пользователи китайского портала WeChat составили список из пяти самых грязных мест в доме.

Названы 5 самых грязных вещей в доме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первое – это холодильник. Как утверждают некоторые пользователи, на одном квадратном сантиметре в холодильнике находятся в среднем 11,4 миллиона бактерий, это даже больше, чем на поверхности унитаза.

Так как в холодильнике мы зачастую не храним еду герметично, бактерии скапливаются в недопитом молоке, рыбе, фруктах, овощах и сыром мясе. В частности, в полуфабрикатах, тортах и замороженных пельменях обнаруживается стафилококк и кишечная палочках.

Второе – это стиральная машина. Специалисты Центра по контролю и профилактики заболеваний КНР обнаружили на 80% стиральных машин превышающее допустимую норму количество бактерий.

Душевая насадка – это третье грязное место в доме. Если ее не чистить регулярно, бактерии начинают активно скапливаться на данном предмете.

Кроме того, в рейтинг самых грязных вещей в доме вошли кондиционер и вытяжка.

Ранее мы писали про пять самых грязных мест в самолете.

Дом и сад,
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