Борщ и кофе: что нельзя смывать в канализацию и почему

В обычной жизни мы часто используем туалет как замену мусорному ведру. Туда всегда можно смыть то, что не может долго находиться в мусорном ведре. Например, влажная кофейная гуща или оставшийся суп. Правда, все это неизменно приводит к засорам канализации и проблемам с экологией. "Рамблер" расскажет, что нельзя смывать в канализацию.

Масло

Несмотря на то, что масло является жидкостью, оно остается на стенках труб и после затвердевания может спровоцировать затор.

Со временем масло превращается в жировые наросты, которые увеличивают риск разрыва трубы. В основном, это ведет к затоплению подвала зловонной жидкостью. Чтобы утилизировать масло, нужно слить его в пакет или бутылку, а затем выбросить в мусорное ведро. Это гораздо дешевле нового ремонта.

Кофейная гуща

Несмотря на небольшой размер и мягкую консистенцию, кофейная гуща является одним из основных виновников засоров после масла. Она также оседает на трубах и приводит к засорам. Поэтому кофейную гущу лучше выбрасывать в мусорный контейнер. Ее также можно использовать в качестве скраба или удобрения.

Окурки

Основная проблема окурко состоит в том, что они впитывают влагу. Это может послужить причиной их увеличения в размерах. При этом окурки никогда не растворяются и засоряют трубы. Более того, они содержат вредные химикаты, которые загрязняют воду в канализации.

Пищевые отходы

Трубы не предназначены для попадания в них ни твердых, ни даже мягких пищевых отходов. Пренебрежительное отношение к ним может уменьшить срок износа и принести много проблем не только вам, но и вашим соседям. Например, макароны и рис со временем увеличиваются в размерах и превращаются в настоящую липкуюу стену в вашей трубе.

Рыбки