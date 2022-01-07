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19 часов назад

Почему нельзя ходить в баню после 12

Поход в баню для россиян — священный ритуал, особенно в новогодние праздники. Однако, согласно приметам, ходить в парную после 12 ночи запрещено. "Рамблер" рассказывает, почему.

Почему нельзя ходить в баню после 12
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Считается, что в бане живет банник. Это существо, которое любит, чтобы его дом уважали, а ему самому всячески угождали. Например, оставляли мыло или немного воды в кувшине. Банник предпочитает париться после 12, поэтому в это время лучше освободить ему место, иначе можно ждать проблем.

О том, какие последствия будут у такого поступка, можно понять по дню недели, наступившему после полуночи. Так, мыться ночью в понедельник – к разочарованию к возлюбленному или возлюбленной, во вторник – к неприятной новости от знакомого, а в среду – к проблемам на работе. Если пойти в баню после 12 в четверг, скоро вас будет ждать неприятный разговор с незнакомым человеком. Если же поход в парную был в пятницу, ждите, что в профессиональном плане вас перестанут уважать.

В выходные тоже не стоит долго засиживаться в парной. Согласно приметам, сходить в баню в субботу после полуночи – привлечь к своей семье нечистые силы, а в воскресенье – к проблемам с деньгами.

Дом и сад,
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