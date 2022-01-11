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5 часов назад

Аллергики в зоне риска: чем опасны старые подушки

Как сообщила аллерголог-иммунолог Надежда Логина, любые старые подушки из синтетической ткани, хлопкового материала с содержанием натурального пуха или перьев опасны для здоровья. Дело в том, что за долгое время использования в них появляется большое количество клещей и бытовой пыли.

Аллергики в зоне риска: чем опасны старые подушки
Фото: Passion.ruPassion.ru

Клещи или бытовая пыль могут спровоцировать аллергические реакции со стороны органов дыхания, круглогодичный аллергический ринит и даже бронхиальную астму, отметила Надежда Логина.

«Бытовые клещи — это микроскопические существа, покрытые хитином. Под микроскопом они напоминают микропаучков, покрытых устрашающим панцирем. Панцирь состоит из хитина, а хитин — это сильный аллерген. Питаются эти микроскопические клещи эпидермисом человека, поэтому их местом обитания являются старые вещи, ковры, старые книги, постельные принадлежности. Они могут быть источниками заболеваний для людей с нарушенным иммунитетом», — объяснила она в беседе с «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, пуховые или перьевые подушки необходимо менять каждые 5 лет, не менее одного раза в год отдавать на чистку в специализированные организации, 1-2 раза в месяц проветривать на свежем воздухе, а также их следует ежедневно взбивать. При этом подушки с синтетическим наполнителем можно стирать самостоятельно в деликатном режиме при температуре не выше 30°C.

Дом и сад,Аргументы и Факты,
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