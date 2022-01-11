Аллергики в зоне риска: чем опасны старые подушки

Как сообщила аллерголог-иммунолог Надежда Логина, любые старые подушки из синтетической ткани, хлопкового материала с содержанием натурального пуха или перьев опасны для здоровья. Дело в том, что за долгое время использования в них появляется большое количество клещей и бытовой пыли.

Клещи или бытовая пыль могут спровоцировать аллергические реакции со стороны органов дыхания, круглогодичный аллергический ринит и даже бронхиальную астму, отметила Надежда Логина.

«Бытовые клещи — это микроскопические существа, покрытые хитином. Под микроскопом они напоминают микропаучков, покрытых устрашающим панцирем. Панцирь состоит из хитина, а хитин — это сильный аллерген. Питаются эти микроскопические клещи эпидермисом человека, поэтому их местом обитания являются старые вещи, ковры, старые книги, постельные принадлежности. Они могут быть источниками заболеваний для людей с нарушенным иммунитетом», — объяснила она в беседе с «Аргументы и Факты».