Открывая воду из крана, мы не задумываемся о том, откуда она появляется и куда утекает. Возможно, она попадает в канализацию или в водохранилище, где очищается и возвращается вновь. "Рамблер" выяснил, куда попадает вода из унитаза и крана.

Вода в домах появилась в двадцатом столетии, а до этого она была доступна лишь членам высших сословий. В современном мире вода, которая течет в трубах набирается из ближайшего крупного водоема. Предварительно она проходит сложную систему очистки на водозаборной станции.

Сначала речная вода мощными насосами закачивается из реки в резервуар. Там она проходит несколько фильтрующих труб с решетками, очищаясь от крупного мусора – обломков дерева, водорослей и другой грязи.

Затем следует убрать из воды мелкие частицы песка, ила, кусочки водорослей. Для этого ее пропускают через несколько фильтров из гравия. От мельчайших частиц грязи вода очищается, проходя через фильтр из промытого речного песка.

Следующий этап – обеззараживание, которое выполняется либо добавлением в воду дезинфицирующего средства, либо облучением ультрафиолетом. Второй способ более современный, однако в некоторых регионах до сих пор используют хлор.

Сточные воды из слива кухонной раковины, ванны, душа и унитаза попадают в канализационную трубу, а оттуда уходят в коллектор центральной канализационной магистрали.

С помощью специальных фекальных насосов, предназначенных для перекачивания грязной засоренной воды, стоки отводятся от жилых микрорайонов и промышленных предприятий.

Просто так сбрасывать сточные воды в реку нельзя, так как в них содержится множество ядовитых загрязнений, которые отравят все живое. Поэтому сточные воды