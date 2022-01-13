Реконструированный дом культуры открылся в селе Моисеевка Гагинского района Нижегородской области

В селе Моисеевка Гагинского района Нижегородской области открылся после реконструкции дом культуры. В ходе ремонта, организованного в рамках национального проекта «Культура», были приведены в порядок все внутренние помещения, оштукатурен и покрашен фасад стены на входе, в зрительном зале установлены новые стулья, смонтирован декоративный подвесной потолок и освещение, обновлена «одежда» сцены. Общая сумма средств, направленных на ремонт ДК, составила 3,3 млн рублей, из которых 2,1 млн выделили из местного бюджета. «Благодаря нацпроекту „Культура“ мы можем вывести на высокий уровень материально-техническую базу сельских клубов. Очень приятно, что здесь работает хороший, дружный творческий коллектив, слава о котором выходит за границы нашего района. Желаю самодеятельным артистам дальнейших творческих успехов», — сказал на открытии ДК глава местного самоуправления Гагинского района Павел Кондаков. В доме культуры занимается около 100 человек в семи клубных формированиях, четыре из которых представляют самодеятельное народное творчество: фольклорный коллектив «Журавушка», хор «Веснянка», театральный клуб «Саквояж», вокально-инструментальный коллектив «Встреча». Активно работает детский вокальный коллектив «ФаСоль». Кроме того, на базе Моисеевского СДК создано волонтерское движение «Данко», которое участвует в жизни села, организовывая различные акции. Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».