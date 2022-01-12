Пять плюсов умной уборки урожая

Дмитрий Цыганок, главный агроном ООО "СХП ИМ.П.П.ЛУКЬЯНЕНКО"

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Вторая нефть

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Сегодня отрасль сельского хозяйства является одной из ключевых не только в российской, но и мировой экономике. В первую очередь это касается растениеводства. Аграрии всего мира сегодня смело ставят знак равенства между «зерновыми» и «нефтью». Зерновые культуры - это не только хлеб, макароны и каши. Они являются основной кормовой базой (до 70% потребления) для животноводства и птицеводства. Поэтому, если не будет зерновых, не будет ни мяса, ни яиц, ни сыра, ни молока. А вместе с ними многих видов одежды, лекарств и другой продукции. Кроме того, в производстве зерновых и в формировании соответствующей инфраструктуры отрасли (железные дороги, элеваторы, порты, банки, зернохранилища, кредиты и пр.) занята основная часть персонала всей отрасли. Да и экономические показатели экспорта зерновых в последние годы не раз приближались к объемам зарубежных поставок вооружений и доходам от нефти.

Стоит сказать, что и сегодняшние фермеры готовы дать фору городским предпринимателям и по уровню благосостояния, и по составу личного автопарка. А кое кто из моих коллег по цеху уже передвигается на своем вертолете. Современное сельское хозяйство становится престижным направлением.

Не секрет, что сегодня на агрорынке имеет место довольно жесткая конкуренция между его участниками, и чтобы оставаться на плаву фермеры новой волны активно используют научные методы в ведении хозяйства, анализируют и строят сценарии изменения климата и прогнозы погоды, активно внедряют цифровые технологии и инновационные продукты.

К числу таких продвинутых агрохозяйств мы относим и наше ООО "СХП ИМ.П.П.ЛУКЬЯНЕНКО", названное в честь известного советского ученого в области селекции и семеноводства, академика Павла Пантелеймоновича Лукьяненко.

Хозяйство находится в Красноармейском районе Краснодарского края. Объем его землепользования составляет более десяти тысяч гектар. Основной специализацией является растениеводство и производство молочного скота.

Чтобы оставаться конкурентным и одним из ведущих в регионе, хозяйство широко применяет новые цифровые решения: системы построения электронных карт полей, спутниковый мониторинг, технологии точного земледелия, а также умную сельхозтехнику. В этом году мы впервые для себя применили и новую систему автопилотирования комбайна при уборке урожая, которая использует искусственный интеллект - Cognitive Agro Pilot.

Помощник комбайнеру

Cognitive Agro Pilot – хороший помощник комбайнеру. Это комплекс, который с помощью одной или двух видеокамер, в зависимости от версии, видит поле, четко следует по кромке - участку между скошенной и нескошенной культурой и точно подруливает, когда кромка «виляет», чтобы не было непрокошенного участка, чтобы максимально собрать культуру.

В отличие от автомобиля, комбайн - это целая фабрика по уборке урожая. И движение, лишь одна из функций, которая лежит на комбайнере. Чтобы собрать урожай с высокой точностью, ему нужно контролировать угол наклона жатки, скорость вращения мотовила, как поступает зерно в бункер и т.д. Когда движение автоматизировано, то комбайнер может не следить за кромкой, а может непосредственно заняться контролем процесса уборки.

Простота использования и установки

Сама система устанавливается очень быстро. Нам ее поставили за одну ночь. Вечером комбайнер свою смену отмолотил, а к утру уже все стояло. Он фактически сходу, ознакомился с системой, там все просто, и поехал дальше молотить, только уже в автоматическом режиме.

В салоне у комбайнера добавился только планшет или дисплей, который показывает данные с камеры, как камера видит поле. Она видит все в разных цветах, где убрано, не убрано, где жатка, а зеленым – линию, по которой едет комбайн.

Выставляешь на планшете нужные параметры убираемой культуры, ее тип, высоту, способ уборки, ширину захвата жатки (расстояние от края жатки до бровки), например, 10 см. Ряд параметров автонастраивается или предлагается по умолчанию.

Экономия ресурсов

Когда контроль за движением комбайна взяла на себя автоматика, механизатор может контролировать всю жатку, по всей длине. При ручном режиме это почти невозможно. А есть жатки и по 9, и по 12 метров, и, если комбайн идет точно по кромке, не виляет, комбайнеру не нужно возвращаться и заново прокашивать оставленные «гривки» - участки нескошенной культуры, и ты экономишь топливо и больше обмолачиваешь тоннажа за одну смену. Меньше устаешь.

В начальной комплектации с июня месяца, когда мы убирали пшеницу и кукурузу, у нас стояла одна камера. В сентябре, когда перешли к уборке риса, добавили вторую. Это позволяет проводить уборку «челноком», тем самым сократить пробег комбайна, и дополнительно сэкономить топливо.

По итогам всей уборки это складывается в довольно круглую сумму, да и трудозатраты комбайнера существенно сокращаются.

Контроль безопасности

Когда ты настраиваешь систему, ты ставишь высоту убираемой культуры, и все что выше, система замечает и будет предупреждать, что это преграда. При ручной работе в жатку легко могут попасть предметы. А так система распознает дает сигнал и останавливает комбайн. Работала весь период безотказно.

Гибкость

Систему Cognitive Agro Pilot можно быстро переустанавливать для уборки других культур. Мы использовали ее в этом сезоне при уборке трех культур: пшеницы, кукурузы и риса. Стоит сказать, что это один из первых примеров автоматической уборки риса в России. Система даже отработала на полегшем рисе.

Время переустановки в среднем составляет 5 минут.

Кроме того, система постоянно обновляется, дополняется новыми опциями, списками культур. Обновления осуществляются через интернет, без привлечения дилеров или специалистов компании.