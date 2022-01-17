Студия Елены Крыловой празднует 15-летие

Это мероприятие прошло в заведении «Бибирево. Пиво, еда, мороженное», проектом которого занималась Елена Крылова. Здесь собрались знаменитые гости, дизайнеры и журналисты. Партнёры организовали лотерею с призами: одним из подарков была поездка в ОАЭ. Руководитель отдела корпоративного и ВИП обслуживания, международного туроператора Tez Tour Зоя Самофалова вручила победителям четыре приза.
Шеф-повара ресторана на торжественном ужине приготовил замечательные блюда. А ещё были торт из нескольких ярусов, а также фанфары и яркие гирлянды. На протяжении всего вечера играла группа Stellar bridge вместе с Наташей Королёвой.
Официальная часть мероприятия была открыта виновницей торжества, которая представила гостям наиболее актуальные и значимые проекты интерьеров студии. В список работ Елены Крыловой вошли проекты для Сбербанка, ГК «Киевская площадь», ПАО АФК «Система», отеля Mriya Resort & SPA в Ялте, «Доброград» и другие. На пресс-конференции также обсудили вопрос про «Будущее городов: бизнес, человек, сервисы».
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