Специалисты раскрыли секрет хорошего сна

Секрет хорошего сна раскрыли специалисты по обустройству спальных комнат из компании Online Bedrooms.
По мнению экспертов, мозгу мешают расслабиться избыток ненужных вещей и беспорядок в спальне. В результате человеку становится труднее заснуть и хорошо выспаться.
Специалисты рекомендуют ежедневно застилать кровать и убирать вещи, накопившиеся на горизонтальных поверхностях. Следует также навести порядок в гардеробе, избавиться от навязчивого лишнего декора и неиспользуемой мебели.
"Уборка в спальне — занятие не на пять минут. Для нее нужны время и некоторая безжалостность, чтобы расставаться с вещами, которые вы больше не носите, которые вы больше не хотите и в которых больше не нуждаетесь", — рассказывает Ник Шеклок из Online Bedrooms.
Специалисты советуют начать с малого.
"Просто застелить кровать и убрать вещи с поверхностей — это отличное начало, и результат будет заметен сразу. Затем переходите к гардеробу, декору и мягкой мебели, можете даже отдать кому-нибудь мебель, которая вам больше не требуется", — добавил Шеклок.
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