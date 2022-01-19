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25 минут назад

Как отмыть застывший жир на кухне подручными средствами: видео

Житейская мудрость домохозяйки не перестает удивлять своей изобретательностью. Блогер @sabines_kitchen в своем аккаунте Instagram опубликовала видео, в котором подробно рассказывает, как отмыть фасады кухонных шкафов от застаревшего жира. Уверены, этот способ подойдет и для других поверхностей.

Для того, чтобы очистить кухню от жира, понадобится пакет обычного разрыхлителя. Его содержимое следует пересыпать в глубокую емкость и затем добавить три столовых ложки воды, перемешать.

Затем в получившуюся смесь обмокнуть губку и аккуратно протереть ею места с застаревшим жиром. Автор рекомендует не смывать средство в поверхности приблизительно полчаса. Затем можно смыть все водой. Автор ролика уверена, что от жира не останется и следа.

А вы знали о таком способе?

Кстати, смотрите также видео, рассказывающее, зачем тиктокеры чистят на камеру сырые яйца.

Дом и сад,Видео,
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