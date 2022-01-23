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4 часа назад

Как ухаживать за обувью зимой: инструкция

Зима — испытание не только для человека, но и для его обуви. Ведь ботинки, туфли и сапоги страдают не только от снега и слякоти, но и от реагентов. Подробности — в статье «Рамблера».

Как ухаживать за обувью зимой: инструкция
Фото: PixabayPixabay

Во-первых, как только вы вернулись домой и сняли обувь, нужно тут же очистить ее от грязи. Для кожи подойдет влажная салфетка из микрофибры, а вот мыть ее под краном не стоит, это отрицательно повлияет на состояние обуви. Замшу и нубук нужно очищать только, когда она высохнет и не салфеткой, а специальной щеткой с резиновыми ворсинками. То же самое касается текстиля и синтетических материалов, но здесь поможет и обычная щетка. Трудные пятна и разводы от соли можно обработать уксусным раствором (в пропорции один ко одному). Или купить специальный очиститель.

Во-вторых, перед каждым выходом обувь нужно полностью высушить, поэтому не стоит носить одну и ту же пару каждый день. При этом важно, чтобы обувь высохла естественным образом, поэтому забудьте о батарее или фене — это слишком агрессивный способ. Натуральные материалы загрубеют, возникнут заломы, а потом и трещины, искусственные также могут потрескаться. Кроме того, может отойти клей. Лучше всего воспользоваться деревянными колодками, которые хорошо впитывают влагу или в крайнем случае газетами, чтобы сохранить форму. Также можно использовать сушилку для обуви или коврик с подогревом.

В-третьих, совершенно сухую обувь нужно обработать защитными средствами. Для кожи лучше всего взять крем с жиром норки, который помогает материалу выдержать перепады температуры. Для замши, велюра и нубука можно использовать средства с миндальным или бамбуковым маслом. Вне зависимости от материала под конец на обувь нужно нанести водоотталкивающий спрей. Лучше всего позаботиться об обуви заранее, хотя бы за полчаса до выхода, ведь средствам нужно время, чтобы полностью впитаться.

Дом и сад,
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