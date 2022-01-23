Как ухаживать за обувью зимой: инструкция

Зима — испытание не только для человека, но и для его обуви. Ведь ботинки, туфли и сапоги страдают не только от снега и слякоти, но и от реагентов. Подробности — в статье «Рамблера».

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Во-первых, как только вы вернулись домой и сняли обувь, нужно тут же очистить ее от грязи. Для кожи подойдет влажная салфетка из микрофибры, а вот мыть ее под краном не стоит, это отрицательно повлияет на состояние обуви. Замшу и нубук нужно очищать только, когда она высохнет и не салфеткой, а специальной щеткой с резиновыми ворсинками. То же самое касается текстиля и синтетических материалов, но здесь поможет и обычная щетка. Трудные пятна и разводы от соли можно обработать уксусным раствором (в пропорции один ко одному). Или купить специальный очиститель.

Во-вторых, перед каждым выходом обувь нужно полностью высушить, поэтому не стоит носить одну и ту же пару каждый день. При этом важно, чтобы обувь высохла естественным образом, поэтому забудьте о батарее или фене — это слишком агрессивный способ. Натуральные материалы загрубеют, возникнут заломы, а потом и трещины, искусственные также могут потрескаться. Кроме того, может отойти клей. Лучше всего воспользоваться деревянными колодками, которые хорошо впитывают влагу или в крайнем случае газетами, чтобы сохранить форму. Также можно использовать сушилку для обуви или коврик с подогревом.