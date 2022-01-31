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2 часа назад

4 необычных способа использования сахара

Этот продукт часто ругают и стремятся уменьшить его использование в ежедневном рационе, а то и вовсе от него отказаться. Возможно, сахар и не самый полезный продукт для употребления в пищу, но его можно использовать и в других целях. О непривычной пользе сахара читайте в материале "Рамблера".

4 необычных способа использования сахара
Фото: DepositphotosDepositphotos

Избавиться от пятен травы

Зеленые въевшиеся пятна на одежде после отдыха на природе часто становятся настоящей головной болью хозяек, пытающихся эти “подарки” отстирать. На помощь может прийти обычный сахарный песок. Половину чашки сахара следует смешать с теплой водой, приготовив сахарную кашицу. Нанести эту субстанцию на пятно и оставить на час. По истечении указанного времени вещь необходимо постирать обычным способом. В сахаре содержатся энзимы, способные быстро разрушать пятна.

Снять боль от укусов насекомых

Сахарная паста, приготовленная из равных частей воды и сахара, поможет избавиться от раздражения и зуда, вызванного укусом пчелы, осы или муравья. Следует всего лишь приложить смесь к месту укуса и оставить на 20-30 минут.

Важно: если вы аллергик, обязательно примите антигистаминное средство!

Очистить кофемолку

Легко избавиться от въевшегося запаха и остатков кофейных зерен в кофемолке можно, измельчив в ней около стакана сахарного песка.

Быстро разжечь угли

Чтобы приготовить шашлык, необходим хороший жар от углей. Но иногда они никак не желают разгораться. В ход идут жидкости для розжига, газовые горелки, но есть способ более простой и менее вредный (не забываем, что жидкости для розжига, как правило, содержат отнюдь не полезные вещества). На угли следует насыпать немного сахара и поджечь его. Сахар быстро загорится и проблема будет решена в кратчайшие сроки.

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